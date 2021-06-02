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台本土確診案例增549例、12死 新北310例最多

盜領母遺產100元 3兄姊告博士弟

記者王聖藜／台北2日電

家中排行老么的陳姓男子涉盜領母親遺產100元（台幣，以下同），被三名兄姊提告，檢察官依行使偽造私文書罪起訴他；台北地方法院審理，陳認罪，法官判他有期徒刑二月，得易科罰金六萬元，犯罪所得100元沒收。可上訴。

檢察官偵查時，對於手足間因區區100元興訟，一度詢問告訴人是否真要提告；陳姓男子的兄姊們都稱，弟弟盜領母親的錢不是第一次，好不容易清出「這筆帳」，因此堅持要告。

陳姓男子偵查中說，100元是母親生前授權他處理金錢的事，領100元是為了測試帳戶可不可以使用，還稱他代替兄姊們照顧老母親；不過，依證人證詞，晚年陪伴老母親最多的是陳姓男子的大姊。

64歲陳姓男子的母親於2013年6月15日身故，母親生前曾在台北富邦商業銀行桂林分行申設存款帳戶，並將存摺、印章放在陳姓男子申辦的保管箱內，保管箱鑰匙仍由母親自己保管。

檢察官指控，陳姓男子明知母親遺產應與三名兄姊等繼承人共有，卻於母親往生後第三天，即2013年6月18日，前往銀行擅自盜蓋母親印鑑在取款憑條上，以母親名義領了100元。

法院審理時陳認罪，判決指出，陳為圖一己私利，盜領遺產，罔顧其他繼承人的權益，缺乏尊重他人財產權的觀念，考量他無犯罪前科，素行尚可，另審酌陳姓男子自陳博士畢業程度、每月有養老金近三萬元收入等，依法判決。

檢察官

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