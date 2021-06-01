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台新冠本土確診增327例 死亡個案13例　

確診暴躁砍3護理師 7警冒險制伏

台灣新聞組／台北1日電
雙和醫院護理師遭確診病患持刀傷害，穿戴全套防護裝備的警員赴雙和醫院執行勤務。(記者侯永全／攝影)
雙和醫院護理師遭確診病患持刀傷害，穿戴全套防護裝備的警員赴雙和醫院執行勤務。(記者侯永全／攝影)

62歲洪姓男子確診新冠肺炎，收治在部立雙和醫院11樓負壓隔離病房，疑連日情緒不穩想出院，昨天上午直接走出病房，3名女護理師上前阻止，遭他拿水果刀攻擊，其中1人腹部中刀送進開刀房；7名員警趕到，身穿隔離衣奪刀將他制伏，先上銬在隔離病房戒護，依傷害罪報請檢方偵辦。

據了解，洪姓男子上月28日確診新冠肺炎，住進雙和醫院治療。他在確診後易怒，對政府防疫措施不滿，住院期間情緒不穩定，經常吵鬧，認為醫護人員不理會他。還說自己沒病，被隔離是騙局，想離開病房。

昨天上午7點多他想走出病房，3名女性護理師上前阻擋，有人說了一句「阿伯，你不能離開」，他一聽情緒失控，拿起病房內家人幫他準備切水果的水果刀，直接攻擊護理師。

3名護理師來不及閃避分受輕重傷，其中施姓護理師腹部中刀，緊急開刀治療，陳姓及蔡姓護理師胸部、右手及肚皮受傷，無大礙。

轄區中和警分局錦和派出所獲報出動七名員警，因嫌犯是確診病患，警方身著全套防護裝備，其中兩名先趕到的員警冒險上前，1人喝斥「刀子放下」，另1人出腳踢掉水果刀，將洪男上銬制伏。

洪被捕後仍情緒不穩，警方將他銬在隔離病房戒護，報請檢方派精神科醫生評估狀況；目前依傷害罪嫌偵辦，後續由檢察官視情況處理。

警方說，執勤7名員警因接觸確診者，將等候衛生主管機關通知是否需隔離；就算衛生單位未通知，也會自主健康管理。

衛福部次長石崇良、新北市侯友宜市長昨天先後至雙和醫院慰問受傷護理人員 ，院方表示，洪男事後表示後悔，一直說對不起護理師。3名護理師已無大礙，除積極治療，也會加強員工及家屬心理關懷與醫院安全管理機制。

新冠肺炎 防疫 侯友宜

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