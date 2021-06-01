通姦罪走入歷史 仍負民事賠償責任

大法官作出釋字791號解釋，宣告刑法通姦罪、刑事訴訟法第239條但書均違憲，立即失效。。(本報資料照片)

司法院大法官 會議去年5月29日做出釋字第791號解釋，宣告刑法第239條通姦罪違憲，立即失效。行政院會去年12月通過中華民國刑法部分條文修正草案，刪除通姦罪規定，以符合司法院大法官解釋意旨，並送交立法院審議。立法院昨天三讀通過刪除通姦罪，「通姦罪」正式走入歷史。

法務部表示，爾後配偶間若有違反忠誠義務、侵害配偶權等情事，縱無刑事責任，仍負民事損害賠償責任。

國民黨 立委葉毓蘭指出，修法意味「通姦罪」永遠走入歷史，但婚姻的忠實義務，仍是存續價值，並非代表婚姻制度已經崩壞，因為人民要遵守法律並非只是刑法，還要負擔民事賠償責任，仍要對不忠行為付出代價，「不會成為小三和小王天堂」。她也要求司法官要有「性平教育 」，審判實務上落實性別平權，要在民事裁判上保障沒有過失的配偶應有權益。

大法官釋憲認為，刑法第239條限制性自主權，干預個人隱私，導致的不利益大於公益，違反狹義比例原則；婚姻的成立以雙方感情為基礎，是否能維持和諧及圓滿，有賴婚姻雙方努力與承諾，不是刑罰。

法務部等主管機關在立院司法及法制委員會審查時指出，依司法院釋字第791號解釋意旨，現行條文但書規定與憲法第7條保障平等權之意旨有違，且因通姦罪規定業經釋憲解釋，以不符比例原則宣告違憲失效而失所依附。立法院昨三讀通過的修正要點為，刪除第239條「有配偶而與人通姦者，處1年以下有期徒刑。其相姦者亦同。」另外，「配偶縱容或宥恕者不得告訴」條文亦刪除。