港牛郎網路拉客遇女警 「以為台灣不抓」

彰化警分局大埔派出所女警（左）冒險進入汽車旅館，會同房間外的男警當場查獲香港郭姓男子（右）從事性交易。(圖：彰化警分局提供)

防疫三級警戒，部分從事八大業者仍私下接客營業，警方近日查獲案件，幾乎以外籍女賣淫居多，但以打工名義來台的香港 郭姓牛郎，卻在網路拉客，沒想到拉到彰化分局一名女警，女警前天勇敢約郭男赴到汽車旅館 「交易」，雙方談好價碼後，郭男立即被逮，依社維法裁罰1500元台幣。

警方表示，疫情查察八大行業以來，以外籍女移工賣淫最多，這次查獲39歲郭男從事「牛郎」色情交易，可能是全國第一件。

員警透露，郭男身高約170公分，長相斯文，一開口就有明顯香港腔，看起來像金融業人士，很難想像會從事牛郎工作。

郭男去年底以打工名義來台，在中彰投從事色情按摩及性交易，他供稱這是第一次被查獲，還說沒想到台灣警察也會抓「牛郎」。

大埔派出所一名女警在手機社群媒體購物時，突然有廣告訊息彈出，點入連結後，隨即有帳號主動攀談要加LINE，對方自稱按摩師，但言談頗為大膽，甚至傳送下體照片，並提供「客製化」服務；女警懷男按摩師從事色情，在報告所長王英州指揮後，前天約郭男到某汽車旅館「交易」。

女警勇敢冒險進入房間內，先與郭男聊天談價碼，對方以香港腔表示，如果純按摩2500元台幣，性交易再加碼2000元，女警蒐證後， 在房間外守候的王英州及兩名男警開門進來，當場將郭男查獲，讓郭男嚇出一身冷汗。