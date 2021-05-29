唐鳳胞弟強吻女童 判10月要坐牢

行政院政務委員唐鳳的胞弟三年前帶兒子到淡水宮廟散步，卻四度強抱、強吻陌生四歲女童，法院一審依加重強制猥褻罪判刑1年6月，二審改判10月徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞，唐男須入監執行。

唐男2018年9月19日，帶兒子到淡水太子廟附近散步，見一名四歲女童在廟堂玩耍，趁女童母親忙著照顧女童妹妹時，強行環抱女童並強吻嘴巴得逞；女童母親目睹嚇了一跳，出聲喝斥制止，報警處理。

唐男供稱，因為他成長的環境，大人和小孩間擁抱、親臉是很自然的行為，他當時看女童很可愛，才有這樣的行為，德國 大人也會這樣抱、親小孩，他們覺得這是一種友善的行為。

法院根據監視器畫面，認定唐男主動環抱女童，且臉部正面多次碰觸，加上女童作證指稱，「叔叔就把我抱起來，沒有說話，突然親我」、「我覺得他這樣是不對的」等語，並在人體示意圖上圈出嘴巴，指證唐男親吻嘴巴。

唐男一審被依加重強制猥褻罪判刑1年6月，上訴二審認為，唐男患有躁鬱症，案發時因換藥導致病情不穩，降低行為辨識能力。

合議庭考量唐男沒有前科紀錄，犯後有向女童父母道歉，並賠償達成和解，但行為嚴重戕害女童身心發展，改判10月徒刑。