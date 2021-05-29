萬華人健保卡註記 北市議員告陳時中

健保卡標記15萬名萬華區民涉歧視，鍾小平28日赴台北地檢署控告陳犯廢弛職務釀成災害罪(記者王聖藜╱攝影)

新冠肺炎疫情 延燒，台北市萬華區是重災區，指揮中心指揮官陳時中 宣布要在萬華居民的健保 卡上作標記；北市議員鍾小平認為，陳貼標籤的做法違反憲法平等權，昨天赴台北地檢署控告陳犯廢弛職務釀成災害罪。

鍾小平說，現在疫情全國蔓延，指揮中心標記幾百人還說得過去，一口氣註記15萬名萬華區民，根本是歧視、霸凌，「難道萬華人是黑奴嗎？」這樣的做法已違反憲法平等權與基本人權。

鍾小平說，他是萬華選出的無黨籍市議員，陳時中竟然在健保卡上標註萬華人，根本是明顯歧視，要為萬華的老百姓討個公道。

他指出，萬華不會生出病毒，病毒是來自英國變種病毒，「諾富特事件」邊境管理沒弄好，陳時中在華航機組人員的管制中放水、縮短隔離期間，造成「諾富特」的機組人員與包商員工來萬華阿公店消費，才把病毒帶到萬華，再傳染全台灣。

鍾小平強調，病毒來源是從國門、從外國進來的，原因是陳時中管理不善，放水讓國門大開釀成災害，因此要告發陳涉犯廢弛職務釀成災害罪。

犯此罪者可處三年以上、十年以下徒刑，最高法院有判例指出，所謂釀成災害罪，指的是以對某種災害有預防或遏止職務的公務員，廢弛自己職務，不為預防或遏止，致釀成災害。

北檢受疫情影響，目前暫停分案，鍾小平告發陳時中案件最快下周分案。