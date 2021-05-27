太魯閣號釀49死 最重只記1大過

4月2日發生太魯閣事故，造成49死，超過200多人受傷。(本報資料照片)

台鐵太魯閣號 4月2日因撞上滑落的工程車出軌，釀49死、逾兩百人輕重傷，引發外界震撼和究責。台鐵昨晚公布該局懲處名單，最高層級到副局長朱來順、最重則是花蓮工務段長戴金原記一大過。但和前年普悠瑪事故相比，死傷更慘重且為施工人禍的太魯閣號事故，如此結果恐再引發外界質疑。

根據懲處名單，包含朱來順、戴金原、總工程司、工務處長等計十二人。朱來順記過一次、工務處長陳仲俊記過兩次，最重則是戴金原記一大過。

與前年普悠瑪事故相比，當時台鐵第一波懲處名單最高也到副局長、最重記一大過加上調職處分，共究責17名相關督導主管。反觀太魯閣事故，比普悠瑪事故死傷更加嚴重許多，且人禍包含假日施工、邊坡未做好防護等，甚至連交通部前部長林佳龍都為此下台，還連帶讓多年難以進行的台鐵公司化動了起來，但懲處人數卻沒有普悠瑪事故多，懲處輕重也僅跟上回差不多。

台鐵說，該案就施工業者、設計監造與專案管理廠商違反契約及作業規定，台鐵相關人員涉有督導、管考不周予以究責，相關懲處將於運安會及交通部鐵道局發布事故調查時，再檢討修正。

至於事故時代理局長的交通部次長祈文中，以及今年1月退休的前局長張政源，後續會不會被懲處，會由交通部提出。普悠瑪事故時，交通部除了究責時任局長鹿潔身，前局長周永暉、范植谷也被懲處，又以負責採購和驗收普悠瑪號的范植谷最重，被記一大過兩小過。

交通部政次胡湘麟說，交通部提報的懲處名單持續作業，很快就會出來。至於層級、懲處會到哪，他昨未鬆口。

台灣 鐵道暨國土規畫學會說，如果社會普遍覺得太輕，民眾對於政府改革的支持度都會降低。政府做事要有公信力，而不是風頭過了就沒事。國家法律對台鐵究責程度才是重點。且應思考懲處這些人，台鐵安全、組織氛圍就改善了嗎？

台鐵企業工會文宣組組長吳長智說，權責是花蓮工務段轄區，戴金原被記一大過已很慘，是公務員最大的處分。