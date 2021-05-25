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台增281例+校正261例 本土確診破4000

雨炸北台灣 雙北淹水 新竹渴水

台灣新聞組╱綜合25電
水情嚴峻，各水庫持續見底，24日中午開始，桃園石門水庫下起傾盆大雨，民眾特別前來關心。(記者許正宏／攝影)
水情嚴峻，各水庫持續見底，24日中午開始，桃園石門水庫下起傾盆大雨，民眾特別前來關心。(記者許正宏／攝影)

鋒面來襲，昨午後大雷雨轟炸北台灣，導致雙北多處地方淹積水。只是，雨勢雖驚人，但根據水利署統計，這波降雨雖對翡翠水庫、日月潭水庫有挹注，但對供應新竹用水的寶山、寶二水庫沒明顯幫助，若雨持續「沒下對地方」，新竹地區恐逃不了6月分區限水。氣象局說，今天仍是類似天氣，但下周日有全面性降雨機會，多少可為中南部水庫解渴。

氣象局昨針對全台12縣市發布大雨特報，新北市、基隆市甚至是豪雨特報，但強降雨主要集中在相較未缺水的北部，其他部分山區雖也有降雨，但未完全下在集水區。其中台北市內湖的東湖全台雨量最大，一度造成部分巷弄積水30公分，新北汐止也出現淹水狀況，所幸隨著雨停，積水不久即消退。有居民就忍不住吶喊「中南部在缺水，北部卻在淹水」、「下在集水區就好了」。

氣象局預報員劉沛滕表示，桃園、新竹和南投山區昨都有降下局部豪雨，但都屬於單點局部性而非全面性的降雨，對於極度缺水的中南部水庫，幫助不大。

根據水利署昨傍晚5點統計，所有水庫已入庫水量為285萬噸，預期全日總降雨效益為1210萬噸，但其中有900萬噸都進了翡翠水庫。至於正在「分區限水邊緣」的新竹地區，水利署說，降雨位置主要在尖石鄉、五峰鄉、關西鎮，皆在油羅溪一帶，而非寶山、寶二水庫上游，預估入水量僅5萬噸。

其他蓄水量只剩個位數的水庫，包括永和山、明德、鯉魚潭、德基、霧社、南化水庫，除永和山水庫預計有10萬噸微量進帳之外，其餘掛蛋，蓄水率幾乎全部降低中。

北部地區24日午後下起大雷雨，台北市內湖區還因強降雨淹水。(圖：台北市政府水利處...
北部地區24日午後下起大雷雨，台北市內湖區還因強降雨淹水。(圖：台北市政府水利處提供)

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