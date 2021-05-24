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人妻密戀男同事8年 陌生訊息傳給大姑揭外遇

記者張議晨 / 高雄24日電
王女密戀男同事長達8年，丈夫不勘被戴綠帽，求償獲賠10萬元台幣。(記者張議晨／攝影)
王女密戀男同事長達8年，丈夫不勘被戴綠帽，求償獲賠10萬元台幣。(記者張議晨／攝影)

王姓女子和蘇姓男子結婚18年，原本兩人一起經營小店舖，蘇男卻愛上賭博，生意失敗後王女堅強扛起家計，後來與前同事卓姓男子產生情愫，兩人密戀8年都沒被發現，直到去年蘇男大姊接到陌生人訊息，才揭發王女外遇，蘇男發現自己遭背叛後，向卓男、王女求償60萬元(台幣，下同)。高雄地院依據王女與蘇男大姊對話，坦承有和別人「在一起」，因此認定兩人有交往關係，需連帶賠償蘇男10萬元。

判決指出，王女和丈夫蘇男育有2女，去年2月，蘇男胞姊在臉書接到陌生人來訊，對方熟知王女身分和職業，自稱是蘇男和王女的朋友，將王女已經和前同事外遇長達8年之久的過程，如實告知蘇男胞姊。

收到陌生人來訊的蘇男胞姊擔心說出去會「死人」，私下詢問弟媳求證，王女才吐實「有和別人在一起」，「很早就要斷了，但他一直威脅我，如果分就要傳給別人」、「我知道是我不對，我很痛苦」。

後來蘇女追問王女「在一起這麼久，不就有發生關係？」王女選擇沉默。後來蘇女將弟媳外遇的過程告訴弟弟蘇男，蘇男質疑，兩人交往長達8年，對方一定知道妻子已婚，後來兩人戀情遭到揭穿後，妻子竟拋棄家庭，留下2個女兒給他照顧，害他承受家庭、親情破碎的重責，因此氣得一狀告上法院，向王女、卓男求償60萬元。

王女在法院時喊冤，稱她與蘇男結婚後，因蘇經商失敗又熱中賭博，使得家裡經濟能力每況愈下，最後只能被迫搬回高雄老家；蘇失敗後卻未積極找工作，她為了家庭，外出擔任作業員，家裡開銷都由她負責，不足部分還得請求娘家救濟。

王女透露，去年她被懷疑出軌後，再三向丈夫解釋，蘇卻動輒拳腳相向，甚至在愛女、親友面前誹謗她與外人外遇，她因為不想再忍受恐懼，才會選擇離家，兩人也在去年9月經法院調解離婚，請求法官駁回蘇男請求。

高雄地方法院法官檢視王女與蘇女的對話內容，認為王已向蘇女坦承和卓男「在一起」，依一般常情，所謂「在一起」就是指2人有異於普通朋友程度的親密交往關係，認定王女與卓男確實侵害蘇男的配偶權，但考量王女擔任作業員，月收僅2萬多元，因此判決2人應連帶賠償10萬元，可上訴。

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