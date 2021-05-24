萬華茶室關閉 女陪侍轉戰南投會館 疑害「+5」

南投縣衛生局證實，23日新增確診八例中，有五例發生在草屯鎮的東方紅時尚會館，疑因會館內有兩名確診女陪侍（案3157、3445）原在台北市萬華茶室工作，縣府表示，目前最困難是曾出入的消費者難以全匡列。此外，桃園市酒店維納斯會館案，同日再驗出三名女員工確診，尚無法證實有無酒客染疫，未來三天仍是關鍵期。

萬華區茶室爆發疫情 後關閉，未料兩名原在茶室陪侍的女子「轉戰」南投東方紅時尚會館，21日兩人確診，疑再傳染給五名工作人員。

南投縣衛生局說，兩名女陪侍在21日確診，都是輕症，衛生局將兩人送往集中檢疫所收治，並緊急匡列採檢館內14名工作人員，再增五人確診（案4008、案4009、案4010、案4216、案4337），其中兩人症狀輕微，收治集中檢疫所，另三人在醫院隔離治療中；還有九名隔離採檢。

南投縣衛生局已調查相關確診者足跡，包括草屯成功黃昏市場買菜、澎魚鍋物、三商巧福草屯店等。由於前往消費的顧客至今難以匡列確認。

至於桃市維納斯會館15日停業，其中一名女員工疑因沒事做，返回會館揪同事四、五人一起打麻將，19日她與另一名沒參與打牌、但足跡很雷同的姐妹淘出現發燒等症狀，衛生單位匡列32名員工採檢後，再驗出另三名女員工確診，目前尚無法證實有無酒客染疫，疫調鎖定其他員工與接觸者檢疫。

不過，新增的三例陪酒小姐確診，皆表示沒一起打麻將，目前感染源不明，唯一相關點只有工作場域一樣。桃市府表示，預料匡列人數還會增加。