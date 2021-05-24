我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美確診3311萬 49.2%民眾已打1劑疫苗

台新增本土590例確診 總計9天破3千例

萬華茶室關閉 女陪侍轉戰南投會館 疑害「+5」

記者賴香珊、曾增勳／南投24日電

南投縣衛生局證實，23日新增確診八例中，有五例發生在草屯鎮的東方紅時尚會館，疑因會館內有兩名確診女陪侍（案3157、3445）原在台北市萬華茶室工作，縣府表示，目前最困難是曾出入的消費者難以全匡列。此外，桃園市酒店維納斯會館案，同日再驗出三名女員工確診，尚無法證實有無酒客染疫，未來三天仍是關鍵期。

萬華區茶室爆發疫情後關閉，未料兩名原在茶室陪侍的女子「轉戰」南投東方紅時尚會館，21日兩人確診，疑再傳染給五名工作人員。

南投縣衛生局說，兩名女陪侍在21日確診，都是輕症，衛生局將兩人送往集中檢疫所收治，並緊急匡列採檢館內14名工作人員，再增五人確診（案4008、案4009、案4010、案4216、案4337），其中兩人症狀輕微，收治集中檢疫所，另三人在醫院隔離治療中；還有九名隔離採檢。

南投縣衛生局已調查相關確診者足跡，包括草屯成功黃昏市場買菜、澎魚鍋物、三商巧福草屯店等。由於前往消費的顧客至今難以匡列確認。

至於桃市維納斯會館15日停業，其中一名女員工疑因沒事做，返回會館揪同事四、五人一起打麻將，19日她與另一名沒參與打牌、但足跡很雷同的姐妹淘出現發燒等症狀，衛生單位匡列32名員工採檢後，再驗出另三名女員工確診，目前尚無法證實有無酒客染疫，疫調鎖定其他員工與接觸者檢疫。

不過，新增的三例陪酒小姐確診，皆表示沒一起打麻將，目前感染源不明，唯一相關點只有工作場域一樣。桃市府表示，預料匡列人數還會增加。

疫情

上一則

新聞眼／綠兩難 打柯有忌憚 誅侯憂更大

下一則

衛福部員工染疫 20人居家隔離 日航松機有地勤確診

延伸閱讀

歧視？北市封閉西門及龍山寺站出入口 「為加強管控」

歧視？北市封閉西門及龍山寺站出入口 「為加強管控」
台疫情持續傳播徵兆？ 專家：新行政區出現確診者

台疫情持續傳播徵兆？ 專家：新行政區出現確診者
台衛福部食藥署員工確診 同辦公室20多人居家隔離

台衛福部食藥署員工確診 同辦公室20多人居家隔離
近四分之三村民染疫 印度新德里近郊村落恐遭疫情滅村

近四分之三村民染疫 印度新德里近郊村落恐遭疫情滅村

熱門新聞

宏都拉斯總統葉南德茲表示，為取得新冠疫苗，可能在中國設立商務辦事處。圖為葉南德茲2016年訪台，蔡英文總統以軍禮歡迎。(本報資料照片)

求不到美疫苗就向中國討 宏都拉斯可能拋棄台灣

2021-05-20 02:27
台灣新北市新店區醫護人員21日正為當地居民進行病毒檢測。Getty Images

CNN：台怪中國阻撓取得疫苗 但尚有3原因造成疫苗困境

2021-05-22 06:37
蔡英文總統與行政院長蘇貞昌18日前往指揮中心，與台灣的疫苗廠商視訊了解目前進度，希望7月底台灣產的疫苗能供民眾使用。圖／總統府提供

台灣訂購莫德納疫苗 6月初可分批到貨

2021-05-18 15:02
圖／聯合報系資料照片

19日起台灣暫緩外籍人士入境、停止旅客轉機

2021-05-17 09:56
台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（記者邱宜君／攝影）

台新冠肺炎確診 本土激增333例

2021-05-17 02:13
食藥署今天收到莫德納疫苗的檢驗標準品。 圖／美聯社

莫德納要來了？ 食藥署證實200劑測試標準品抵台

2021-05-19 10:34

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「瘋狂亞洲富豪」男女主角都當爸媽 曬娃態度大不同

「瘋狂亞洲富豪」男女主角都當爸媽 曬娃態度大不同
病毒來自武漢實驗室？WSJ ：3研究員2019年11月曾住院 有新冠症狀

病毒來自武漢實驗室？WSJ ：3研究員2019年11月曾住院 有新冠症狀

華人族群 「特斯拉癮」正蔓延

華人族群 「特斯拉癮」正蔓延
WHA明開幕 疫情獨立調查小組報告稱「中國台灣」

WHA明開幕 疫情獨立調查小組報告稱「中國台灣」
股價坐火箭…特斯拉股票還能買嗎？

股價坐火箭…特斯拉股票還能買嗎？