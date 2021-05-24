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「賣菜的都能選總統」 已婚助理教授歪理追校花 被拒後3度性侵

台灣新聞組／綜合報導

高雄一名已婚大學助理教授因追求「校花級」女大生不成，竟將對方載至汽車旅館性侵，事後又以曝光此事以及成績威脅，三度性侵該學生。女大生原隱忍並獨自看心理醫生，後來發現助理教授有其他女學生受害，決定提告。高雄地院依3個強制性交罪判處該助理教授八年徒刑。

鏡周刊報導，判決指出，女大生因降轉他系結識這名已婚、育有一子的助理教授，該男愛上女大生容貌，向她告白「妳是校花等級的」。

據報導，助理教授不僅選女大生當系上助教，還要她參與學科競賽，以製造相處機會。然而，女大生明白告訴該助理教授「我只想以學生的身分交朋友」，但這名助理教授不死心，竟說「賣菜坐過牢的都可以選總統了，還有什麼不可能？」女大生傻眼，只好回：「但我不是要選總統，我只是個普通學生。」

報導指出，助理教授被拒絕後還邀女大生出遊，女方因不敢弄僵師生關係只好赴約。沒想到該助理教授一路將女大生載到墾丁，女大生察覺被載到摩鐵時，堅持不下車，因男方向她保證「不會對妳亂來」才勉強下車。結果一進房間，助理教授就強行脫掉她的上衣和內衣，因女大生穿牛仔褲，該男一度放棄，後來女大生蜷在床角睡著，被男方脫掉褲子性侵得逞。

女大生隔天因臉色不佳遭同學追問，才表示被性侵，因怕被當掉重修，打算隱忍。但幾天後，助理教授又要求女大生出來把之前在墾丁的事情講清楚，女大生因此再度赴約。沒想到助理教授又直接把車開到汽車旅館，再度性侵。隔了一個月，教授以說要送禮物給女大生就不再打擾她了，女大生傻傻赴約，結果男方又把手指伸進她短褲內性侵。

合議庭認定這名助理教授確實三度性侵女大生，依三個強制性交罪判這名助理教授八年徒刑，可上訴。

性侵 汽車 旅館

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