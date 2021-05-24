石門水庫剩9.1% 蓄水史上第2低

石門水庫蓄水率僅剩9%邊緣，是史上第二低 。(記者朱冠諭／攝影)

中部最近有下雨，讓台中德基水庫「小進帳」，23日蓄水率1.21%，但仍擔心水位下降造成邊坡崩塌，影響水質濁度；桃園雖一度有雷雨，雨水多下在平地，讓水庫進帳有限，石門水庫蓄水量剩9.1%，北水局表示這是建庫以來第2低蓄水量。

石門水庫蓄水量23日1840萬噸，水位剩204公尺；北水局表示，這是建庫以來第2低蓄水量，距歷史最低僅差840萬噸。北水局副局長郭耀程表示，桃園上周五深夜下雷雨，但雨水都下在平地，僅對桃三灌區、埤塘蓄水有些許幫助，石門水庫幾乎沒有進帳。

台中和平山區前兩天下雨，時間短暫約1.5小時，讓德基水庫小進帳；大甲溪發電廠副廠長林日生表示，昨蓄水率仍只有1.21%，目前採漸歇式放水，放流後關水，視蓄水情形再放水，兼顧節水和民生供水需求；為防止水庫水位太低，讓邊坡土石崩塌造成泥流，電廠持續觀察水的濁度情形，若有泥流會暫時停止放水。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，24日晚至周三有滯留鋒在台灣 徘徊，各地應有局部陣雨或雷雨機會；氣象局也說，鋒面受高壓減弱會漸漸靠近台灣，雖會帶來水氣，但還要配合熱力作用，降雨才會較豐沛。