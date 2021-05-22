森林大火燒6天 禍首是NCC專委 打翻爐火恐賠2000萬

八通關大火延燒6天，林管處動員97人修築防火牆，防止火勢繼續蔓延。(圖：嘉義林管處提供)

來源：聯合影音網

NCC專委喬建中日前帶隊登山，在海拔3000多米、大水窟山下八通關杜鵑營地，炊事不慎引發森林大火，自16日凌晨延燒至今超過130小時，損失難易估計；NCC表示，案件已經移送檢察機關依法偵辦，法律究責部分尊重司法調查，也會調整喬建中職務。

喬建中除涉刑責，還因直升機頻繁出勤救災，耗費許多燃料、維修費成本，每趟50萬元(台幣，下同)起跳，加上其他救災人力、物資等，迄昨就已近2000萬元支出，待救災全部完成，喬員恐面臨逾2000萬元的巨額求償，這還不包括難以估算的燒燬高山林木、破壞水土保持等巨大損害。

喬建中表示，上個周末帶4名隊員登上山，15日晚間到大水窟山下八通關杜鵑營地，16日凌晨2時許料理早餐，不慎打翻瓦斯爐火，眼看無法全面撲滅，就打電話跟消防局報案，下山就與保七警做筆錄、沒有逃逸，會勇敢面對後續司法及相關賠償問題。

「後續求償金額很大！」嘉義林管處說明，火場地上物為台灣 二葉松、台灣鐵杉、台灣冷杉、玉山杜鵑及玉山箭竹等林木，災損嚴重難以估計，除救災人力、物資，還有直升機出勤相關費用，未來都將向涉嫌人求償。

空勤總隊表示，黑鷹直升機除人員物資運補，還要到南投陳有蘭溪上游載水，飛到火災上空投水，出勤不計算人力，僅燃油、維修成本每小時超過20萬7000餘元，每架次執行任務約2.5小時。

依照空勤提供出勤成本計算，這次火災僅直升機出勤費可能就超過2000萬，另旗山區52林班地去年4月被傅姓男子放火，屏東林管處依森林法、公共危險罪嫌提告，附帶民事求償250萬元，橋頭地院今年初依森林法判傅男7年徒刑，對照本案燃燒範圍更廣丶影響更大。