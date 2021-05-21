退休檢察官「私奔」4個月病故 退休金被領光妻兒要不回

台南高分檢劉姓前檢察官過世後，妻子和兒女發現他的退休金自2014年9月起就遭劉姓女鋼琴老師提領、轉出795萬元台幣，戶頭只剩8萬5000餘元。母子三人自認有權繼承，提損害賠償訴訟，但接連敗訴。（記者王宏舜／攝影）

台南高分檢劉姓前檢察官退休後，前年8月和劉姓女鋼琴老師雙宿雙飛，四個月後過世，妻子和兒女發現他的退休金 自2014年9月起就遭劉女提領、轉出795萬元（台幣，下同，約28.4萬美元），戶頭只剩8萬5000餘元。母子三人自認有權繼承，提損害賠償訴訟，要求劉女給付795萬。台北地方法院認為劉生前已說要自由處分財產，判母子敗訴，台灣 高等法院也駁回上訴。

劉姓前檢察官（73歲歿）2014年自台灣高等檢察署台南檢察分署檢察官一職退休，他曾是高檢署「貪瀆案件無罪判決分析研究小組」成員。

83歲的劉妻表示，丈夫從2019年8月10日獨自外出後就不見蹤影，最後發話處是劉姓鋼琴老師的家，而劉女也從當月就向原本工作的音樂教室申請退休，兩人雙雙失蹤。劉妻說，前年8月21日她去郵局提領每月生活費，卻發現無法提款，郵局告知因丈夫在8月15日就「掛失」，她無法再提領。

劉妻認為丈夫棄家不顧，怕日後會隱匿財產，她除提離婚訴訟外，也依夫妻剩餘財產分配請求丈夫給付2012萬餘元。她埋怨鋼琴老師和丈夫過從甚密，指使丈夫分配財產、向女兒與兒子搬弄是非，嚴重破壞她的家庭。

在本件損害賠償訴訟中，劉妻和子女認為劉姓鋼琴老師侵占退休金，並認為就算有獲授權，錢也應該交給劉而非占為己有。

鋼琴老師表示，她都是獲劉授權而分次領取退休金，非侵占或不當得利，而台南高分檢又經劉指示，把他的退休金發放通知寄給她，可見劉的本意就是讓她來領。她出示劉2018年3月26日預立的手書遺囑，上頭寫道「我的錢已捐獻出去，也不必查詢，增加自己他人的麻煩。」檢察官也對她被控和誘、侵占、偽造文書為不起訴處分。

劉姓退休檢察官前年2月1日心臟手術後到鋼琴老師家休養，妻兒每日輪流探視；當年3月劉到振興醫院複診後、6月18日自台大醫院出院，則是回家休養。劉在和鋼琴老師「私奔」後，家人將他報為失蹤人口，劉後來自行到派出所撤銷。高等法院認為若劉遭鋼琴老師控制，家人自可向警局報案，家人說他「被支配」的說法與事實不符。

遺囑中，劉交代「一、我如不能講話時，不必送醫，送醫只有痛苦之增加而已，壽命已盡而走，是唯一好方法。如死亡，不必任何儀式，只是負面的，給人看的，無任何意義，何況我是早已知道我是和天地萬物合在一起，並無生死可言。送火葬、骨灰送故鄉或其他地方埋了就可。不發訃文。二、我的錢已捐獻出去，也不必查詢，增加自己他人的麻煩。三、遺產由你們三人協調處理。」高院 認為不論鋼琴老師怎麼使用他的退休金，劉已說妻兒「不必查詢」。

高院認為，劉生前將退休金分別存入銀行和郵局帳戶，不讓家人知道，還主動向發放單位要求更改月退休金送達地址、收件人為鋼琴老師，期間長達五年，可見鋼琴老師提款至少都獲劉默示授權、同意，因此駁回家人上訴。

劉姓女子1999年間教授楊姓女學生彈鋼琴，楊母懷疑她和丈夫曖昧，學生家庭也因此掀波。