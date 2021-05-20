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全美確診3302萬 47.9%民眾已打1針

台新增286例本土、境外9例 連6天本土病例破百

人夫發現自己竟連戴2頂綠帽 除妻子男同事外尚有廠商

記者白錫鏗／台中20日電
已婚的鄭女先後與同事賴男、劉姓客戶發生婚外情，先後至摩鐵嘿咻，經鄭女的丈夫阿倫發現後求償，法官認2男已侵犯阿倫的配偶權，判處賴及劉各賠償阿倫新台幣12萬元。(本報資料照片)
已婚的鄭女先後與同事賴男、劉姓客戶發生婚外情，先後至摩鐵嘿咻，經鄭女的丈夫阿倫發現後求償，法官認2男已侵犯阿倫的配偶權，判處賴及劉各賠償阿倫新台幣12萬元。(本報資料照片)

已婚的鄭女先後與同事賴男、劉姓客戶發生婚外情，先後至摩鐵嘿咻，經鄭女的丈夫阿倫（化名）發現，請求損害賠償，賴、劉供稱鄭女突主動熱情親近，表示與丈夫阿倫感情不睦，準備辦理離婚，一時衝動與她發生性關係，法官認2男已侵犯阿倫的配偶權，判處賴及劉各賠償阿倫新台幣12萬元。可上訴。

人夫阿倫求償，稱與鄭女為夫妻，賴男為蔡女的同事、劉男為與蔡女任職的公司有業務往來的廠商，2人明知鄭女已婚，賴於去年8、9月與鄭女至摩鐵嘿咻，而劉於去年11、12月與鄭女至摩鐵嘿咻， 無視婚姻制度及社會善良風俗，逾越一般男女交往分際所為，踐踏他為家庭婚姻付出，破壞他婚姻圓 滿安全及幸福，令他心痛難平。

阿倫請求損害賠償，依民法規定，請求賴男賠償慰撫金新台幣50萬元、劉賠償慰撫金新台幣100萬元。

賴男辯稱「我與蔡女為同事，蔡女於去年8月間突主動熱情親近，表示與阿倫感情不睦，準備辦理離婚，且蔡也曾於婚後與前男友發生關係，暗示得進一步發展，致我誤信為真，先後與被告蔡女發生2次性行為，但事後蔡對與阿倫離婚進度均閃爍其辭，我驚覺不妥即與蔡保持距離」。

劉辯稱「我是蔡女任職公司客戶，蔡女於去年11月間突主動示好，並向我訴苦，表示與阿倫感情不睦，準備辦理離婚，且因負擔房貸、車貸，身心沉重苦悶等情，致我一時衝動，先後與發生2次性行為，但事後蔡遲遲無法告知與阿倫離婚結果，我心生懷疑即與蔡保持距離」。 劉並稱公司因疫情影響，營運入不敷出，亦需負擔房貸，且侵害時間短暫，認阿倫請求慰撫金額過高。

法官審酌，賴男、劉男2人明知蔡女已結婚，仍於阿倫與蔡女婚姻存續中，分別與蔡女發生性行為，顯已破壞阿倫與蔡女婚姻共同生活的圓滿、安全及幸福，對阿倫構成侵權行為，因此判決2人各賠償阿倫新台幣12萬元。

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