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搞外遇吵著要離婚 她見丈夫心臟病猝死還冷血洗菜

記者林孟潔／台北18日電
魯姓婦人3年前到丈夫的早餐店拉下鐵門要求離婚遭拒，事後見丈夫心臟病發倒地，仍見死不救。(示意圖／ingimage)
魯姓婦人3年前到丈夫的早餐店拉下鐵門要求離婚遭拒，事後見丈夫心臟病發倒地，仍見死不救。(示意圖／ingimage)

魯姓婦人婚後搞外遇，和丈夫多次爭吵鬧離婚，她3年前到丈夫的早餐店拉下鐵門要求離婚遭拒，事後見丈夫心臟病發倒地，仍見死不救，不顧親友拍打鐵門也不理，最終丈夫宣告不治；最高法院依遺棄罪判她2年徒刑定讞。

判決指出，魯婦和丈夫結婚後育有2女，但兩人感情不好，她也另結新歡，多次要求丈夫離婚而發生爭執，也未獲丈夫同意；她2018年4月4日上午8時許，到丈夫經營的早餐店，想找丈夫一同去戶政事務所辦離婚，兩人再度爭吵，她放下鐵門避免顧客看見。

兩人在店內拉扯，魯婦也咬傷丈夫，丈夫感到身體不適想打開鐵捲門，卻被她威脅如果同意離婚，才能打開鐵捲門，並把早餐店全權交給丈夫。兩人不斷推擠，年事已高又患有糖尿病的丈夫心因性休克坐倒在地，魯婦見狀未將丈夫送醫，反而逕自到廚房洗菜，期間親友拍打鐵門要求開門，她均未理會。

警方到場處理，發現丈夫呼吸微弱，叫救護車送醫仍宣告不治；魯婦否認犯行，供稱她當時情緒激動，以為丈夫是裝的，若她知道丈夫心臟病發，不會不救。

台南高分院更一審認為，丈夫案發時65歲，且有嚴重糖尿病併發症，魯婦不可能不知情，且魯婦在丈夫倒地後有上前查看並拉他均無反應，卻仍不報案，親友、警察要求開門也置之不理，認為魯婦有遺棄犯意，判2年徒刑，最高法院駁回上訴。

心臟病 糖尿病 警察

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