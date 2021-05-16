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搭捷運不戴好口罩還嗆人 違規夫妻惱羞怒吼乘客全傻眼

記者胡瑞玲／台北16日電
李姓夫妻搭捷運不戴好口罩被提醒，竟惱羞成怒反嗆人。(圖：北市捷警提供)
李姓夫妻搭捷運不戴好口罩被提醒，竟惱羞成怒反嗆人。(圖：北市捷警提供)

台灣疫情嚴峻，本土案例暴增，卻還有人搭捷運不好好戴口罩，一對李姓夫妻14日晚間9時許搭乘淡水往象山方向捷運時，因口罩沒有戴好，同車的劉姓婦人好心提醒，沒想到卻爆發口角，李姓夫妻不僅對婦人大吼，「兇什麼兇」，甚至還嗆幫忙勸導的外籍男子「死老外」，讓目擊乘客傻眼。

來源：聯合新聞網

台北市警察局捷運警察隊指出，劉姓婦人14日晚間9時許從捷運紅樹林站上車後，看到同車廂的一對李姓夫妻沒戴好口罩，由於疫情逐漸升溫，捷運車廂也明文規定要確實戴好口罩，因此上前提醒後就回到原本的座位，沒想到李男卻惱羞成怒，追著婦人質問「兇什麼兇」、「我剛剛有戴口罩啊」、「講電話口罩不會滑下來嗎」。

現場一名外籍人士看不下去，連忙起身擋住李姓男子，試圖勸阻，但李男不但不停止叫囂，還嗆該外籍人士「死老外」。站務人員接獲通報趕到現場時，這對李姓夫妻堅決否認拉下口罩，不斷強調是「滑下」，辯稱「因為我沒有戴耳機，我講電話它會滑下來」。

經站務人員及捷警調閱監視器後，證實李姓夫妻未遵守捷運搭乘規定把口罩戴好，將鼻子外露，台北捷運公司依違法傳染病防治法移請相關主管機關懲處，最高可處1萬5000元台幣，另外，劉姓婦人對李姓夫妻提出恐嚇告訴部分，已由士林分局受理偵辦中。

捷警提醒，在疫情擴大升溫期間，民眾搭乘捷運務必配合市府防疫措施，確實戴好口罩，不聽勸導者將依規定開罰，若民眾遇到未戴口罩乘客，可按廈門邊紅色緊急按鈕通知站務人員及警方到場處理。

口罩 捷運 疫情

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