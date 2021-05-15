推翻不起訴處分 少將涉索賄4500萬收押禁見

國防部空軍少將張大偉涉採購弊案被收押，面對媒體詢問時，僅回應「謝謝」。記者柯毓庭／攝影

國防部 空軍少將張大偉疑利用福興營區改建採購案，向得標廠商中華工程索賄4500萬元，實收2600萬餘元；新北地檢署日前指揮調查局搜索多處地點，約談張大偉、兩名親姊妹、孫姓前妻、康姓女友人等人到案，檢方訊後認張有串滅證之虞，向法院聲押禁見獲准。

張大偉2016年接任國防部軍備局工程營產處長一職，主管國防工程、設施與不動產業務，目前是在職少將。法院裁定收押禁見後，張上囚車前面對媒體追問「有無冤枉？」張僅回應「謝謝、謝謝」。

空軍作戰司令部2017年以「興安專案」辦理「公館營區營舍整建統包工程」，委託國防部軍備局發包，同年由中華工程以30.43億元得標，是空軍戰術及防空作戰最高指揮管制機構。

張大偉疑在標案審核期間，以明示或暗示方式影響評選委員，提高建物每坪造價12萬元，護航中工得標並增加獲利，再收受擔任白手套的九億公司負責人董俊褘交付2600萬元回扣。

檢方去年偵查期間，張大偉、中工前董座沈華養、前總經理沈慶光、會計張世文皆否認犯行，加上董俊褘自白後又翻供，四人被控行收賄罪因證據不足，最後獲處分不起訴；但涉證交法特別背信罪與違反商會法部分另案調查。

檢方從貪汙案中找到他案犯罪事證，沈華養涉勾結劉姓下包廠商，浮報「興安專案」拆除、土方清運等工程費，浮報款項中飽私囊，估計2017到2018年間，收取回扣4500萬元；今年3月聲押禁見沈華養、張世文獲准。

檢調密集偵辦回扣案一個多月，重新過濾先前貪汙案的監聽帶，結果發現張大偉收賄的「新事實、新證據」，決定重啟偵辦，昨天搜索張大偉住家，並赴國防部調取資料。

傳聞張大偉以「老鷹」為代號索賄，把錢藏放在康女帳戶，但檢方對此事三緘其口；沈華養、張世文上周各以100萬與30萬元交保離去。

檢方12日再發動搜索張大偉住所等處，並持函向國防部軍備局調取採購案相關卷證，帶回張大偉以及其前妻、姊妹兩人、女性友人等人，訊後認為張大偉涉嫌違反貪汙治罪條例，且有串供之虞，聲押獲准。