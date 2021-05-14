種大麻搞加盟 嘉義檢警掃蕩33據點 查獲2615株

嘉義檢警掃蕩大麻販毒集團，13日公布查獲市價逾10億元台幣大麻植株等，霹靂小組荷槍實彈在旁戒護。(記者卜敏正／攝影)

台灣 吸食大麻日益嚴重，葉姓男子等人認為有利可圖，不只自己租屋種大麻，還以企業經營、收加盟金模式，吸收10多人「加盟」租屋種植；嘉義檢警花1個多月掃蕩33處據點，查獲2615株大麻、20餘公斤大麻花成品及製毒設備，市價約10億元台幣，訊後聲押禁見葉等5人獲准，11名「加盟商」5到30萬元交保。

台灣高檢署檢察長邢泰釗昨出席記者會，他表示吸食大麻人口多，可能因疫情 影響無法出國，有人利用國際郵包快遞走私，毒販也趁機栽種大麻獲利；統計今年至今全國已查獲7200多株大麻活株，遠比去年全年4900餘株還多。

嘉義縣警方去年底接獲情資，有人在嘉義市租屋種植、製作大麻，宅配北部夜店， 今年2月22日查獲周姓男子種大麻；警方搜索屋內有10多份租賃契約，擴大追查才發現竟然有人「加盟」種大麻，陸續搜索19處、逮捕13人，周等3人聲押獲准。

檢警查出37歲葉男才是幕後主嫌，3月28日循線逮捕葉和負責財務的陳姓女子，前後共搜索33處大麻栽種場，查獲2615株大麻活株、20多公斤大麻花。

檢警調查，葉4年前在外國網站學大麻植栽，再從夜店購買大麻種子，採購專業植物燈、24小時空調、抽風機保持乾燥培育；植栽技術穩定後，以類加盟企業化經營模式，向有意栽種者收200萬台幣「加盟金」，提供技術及設備指導。

周等人再以每月4萬元台幣承租新建完工透天厝，幾乎都是左右鄰居尚未進住的場所，平時封住門窗、窗簾遮光避免異味流出，十分謹慎。集團栽植收成後還自創大麻精品盒，販售各夜店，不法獲利上千萬元。

依大專院校成癮物質調查，目前台灣毒品使用前5名分別是愷他命、混合性咖啡 包、笑氣、安非他命和大麻，其中混合性咖啡包和大麻在年輕族群特別流行。