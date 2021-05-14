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台鐵迴送列車3度出軌 影響1.9萬旅客

記者曹悅華／台北14日電
台鐵13日迴送故障車時不慎出軌，由於正逢上班時間，影響不少上班族。(圖：台鐵提供)
台鐵13日迴送故障車時不慎出軌，由於正逢上班時間，影響不少上班族。(圖：台鐵提供)

台鐵昨又發生正線出軌事故，在迴送故障列車時，三度發生出軌，雖迴送故障列車未載運旅客，人員均安，但適逢上午通勤高峰，根據台鐵統計，截至上午10時即影響49列次、逾1.9萬旅次，平均每列車誤點50分鐘，不少人上班上學遲到，引發大量民怨。

太魯閣號事故釀49死後，本月4日，台鐵才發生1列貨物列車疑似在台中成功站出軌，所幸未載運旅客，最後台鐵指是「擠岔」（操作不慎擠壞轉轍器），沒想到昨天連迴送故障列車時也出軌，還一連三次。

台鐵企業工會對台鐵仍頻出包，認為交通部應把「鐵路安全」擺在第一順位而非「公司化」，安全、準點、零事故才是馬上要做的，鐵路安全行車保障刻不容緩。台鐵企工呼籲，應先重新調整合理化列車運用頻率，讓車輛軌道與設備有足夠維護時間。

台鐵說，昨凌晨辦理9283次故障列車迴送到台北機務段（樹林）時，由於馱運車結構跟故障列車EMU600型車型不合，疑似在轉彎處打到，因而發生馱架出軌。

根據台鐵通報，首次出軌是在凌晨3時40分，復軌後以時速25公里慢行，未料5時38分又在松山台北間東正線出軌，立即拉到台北站側線檢查，好不容易在7時30分復軌，沒想到8時許又出軌，再經派員搶修，直到10時47分才恢復雙線通車。

台鐵對此深感歉意，並提醒旅客對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年內至各站辦理全額退費，或免費搭乘同區間同等級車種列車一次；未指定班次對號列車或非對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年內換搭乘同區間同等級車種列車一次，電子票證旅客可辦理免費解卡，定期票旅客可延長使用1天。

台鐵 太魯閣號

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