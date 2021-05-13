高中愛女穿制服「咬」棍狀物拍片紀念　媽偷看手機崩潰

張姓男子將拍下的紀念影片傳給圓圓，圓圓媽媽偷看手機後，發現女兒竟是影片主角崩潰提告。示意圖。(記者張議晨／攝影)

高雄市女高中生圓圓（化名）在網路認識張姓網友，兩人認識沒多久就相約在高雄市某飯店碰面，圓圓赴約時還穿著高中運動服，性慾高漲的張男還拍下圓圓穿著制服幫他口交的影片，後來圓圓媽媽無意間查看女兒手機 ，無法相信女兒竟成性愛片女主角，氣炸提告，張男最後以20萬元台幣達成和解，被高雄地方法院判有期徒刑1年、緩刑3年。

判決指出，今年11月才滿18歲的圓圓正就讀高中，去年1月圓圓利用交友軟體認識張男，兩人網戀談得火熱，去年1月16日下午，住在台南市的圓圓從學校蹺課，南下高雄與張男約會，兩人約在高市某家大飯店碰面「開房間」。

張男見到穿著高中運動服的圓圓一時性慾高漲，兩人在房內打得火熱，還趁機拍下圓圓幫他口交的影片，等到圓圓回家後，張男將當天拍下的紀念影片、照片用LINE 傳給她。

有天圓圓媽媽無意間查看女兒手機，發現兩人對話紀錄，點開影片後，發現女兒正穿著高中制服幫張男口交，氣炸找來女兒興師問罪，圓圓才坦承口交對象是張男，隨即兩人就到台南市婦幼隊提告。

張男在法院審理時喊冤，強調影片只是拍起來紀念，並沒有散播給其他人看，後來拍攝影 片的手機他已經轉手賣掉，出售前手機恢復原廠設定，並沒有其他備份。

後來張男與圓圓父母在法院審理時，達成以20萬元和解，高雄地院法官認為，張男明知圓圓還在就讀高中，心智發展未健全，卻為了滿足私慾，拍攝照片、影片，戕害圓圓日後人格發展，但考量張犯後坦承犯行，坦然面對刑責，無前科，將他判處最低刑度1年，宣告緩刑3年，緩刑條件是提供100小時義務勞務。