廚餘桶棄嬰屍 星情侶逃2年落網 恐面臨新加坡唯一死刑

一對新加坡 情侶(王男、郭女)涉嫌在台灣 棄嬰後返回新加坡，北檢日前針對這對情侶發布通緝 。新加坡警方昨天證實，因兩人涉嫌與2019年2月發生在台灣的嬰兒死亡案件有關，已遭逮捕。

中央社報導，星警於今年4月28日逮捕一名男子與女子，兩人都為25歲，他們因涉嫌與一起發生在台灣的嬰兒死亡案有關而被捕。星警表示，案發後，接獲台灣當局請求協助，過去這段時間一直與台灣當局合作。

這起案件起源於2019年2月26日，新北市一家環保公司員工清理車上廚餘時，赫然發現黑色垃圾袋中有一具女嬰屍體，立即報警處理。

檢警鎖定一對新加坡籍男女，疑是女嬰父母，兩人於當年2月19日入境，住在台北市一家飯店，2月26日辦理退房，當天下午離境，搭機返回新加坡。

檢警偵辦後，發現許多關鍵證據直指這對新加坡情侶涉案。警方鑑識人員在這對情侶居住的飯店浴室排水孔，採集到血跡反應，送往新北市警察局刑事鑑識中心鑑驗後，證實與女嬰DNA相符。

媒體先前報導，北檢已將這對情侶列為殺人罪、生母殺嬰罪被告，發布通緝。法醫進行解剖後也發現，女嬰出生時曾經活著，她的死亡並非自然死亡。

三立新聞報導，由於台灣與新加坡有司法管轄權，另外，新加坡法律更加嚴苛，根據新加坡《刑法》第3條規定，國民的境外犯罪，視同於境內實施，得於國內接受審判與受罰，因此這對情侶恐將接受新加坡政府的罰則，而若是女嬰出生時有生命跡象，卻遭棄置死亡，恐觸犯謀殺罪，在新加坡也是唯一死刑。