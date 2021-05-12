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松山之亂偵結 1黑幫起訴 2警緩起訴

台灣新聞組╱台北12日電
四海幫海英堂成員徐權涉嫌砸毀中崙派出所電腦，成為全案唯一被起訴的人。(本報資料照片)
四海幫海英堂成員徐權涉嫌砸毀中崙派出所電腦，成為全案唯一被起訴的人。(本報資料照片)

10名黑衣人闖入台北市警松山分局中崙派出所引發「松山之亂」，檢察官昨依湮滅證據罪，將前所長許書桓、巡佐傅榮光緩起訴處分，各支付公庫15萬元、接受法治教育4小時。

前副所長顏敏森被控縱放人犯獲不起訴，10名黑衣人中，只有四海幫分子徐權涉砸毀警用電腦依毀損公物罪起訴，其他9人罪嫌不足不起訴處分。

檢察官依相關人供詞、手機通聯、監視器畫面，查無任何請託、關說或施壓，認定全案是許書桓為維護教官及警察尊嚴，避免影片外流才刪除。許、傅兩人認罪，考量從警認真負責，許已行政懲處記過一次，國家培養警職人員不易，緩起訴為適當，以勵自新。

4月16日10名黑衣人闖進中崙所，大聲咆哮，拿椅子砸毀電腦螢幕，整個過程96秒才被制止勸退離開。

事件發生後警方連串說謊，直到市警局還原監視器遭「格式化」戳破謊言，重創警譽，前分局長林志誠下台，市警局則將許書桓、顏敏森、傅榮光及10名黑衣人送辦。

檢方分案偵辦，兩周傳訊24人，取證勘驗警察局長陳嘉昌、林志誠和許書桓等人共7支行動電話，分析9線通聯紀錄，認定無關說施壓。

檢察官也認定顏敏森當時制止徐權扣住其頸部架至牆邊，是為制止他繼續咆哮，在尚未全盤掌握緣由，無法立即判定是否涉及刑事犯罪。

所內當時僅4名員警人力不足，為維護駐地安全將徐等10人驅離至派出所外，未立即逮捕、移送，處置沒有刑事不法；是否涉行政疏失，由警方調查處置。

陳嘉昌昨率員赴北市府向市長柯文哲報告中山分局貪瀆、松山分局事件、北投分局黑幫投案；柯不滿檢討報告無具體改善內容，震怒指示集體貪瀆案將拔除主管、連坐三級，要警察局真正檢討。

北市中崙派出所日前遭10名黑衣人闖入，整個過程96秒才被制止勸退離開。(截自ud...
北市中崙派出所日前遭10名黑衣人闖入，整個過程96秒才被制止勸退離開。(截自udntv)

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