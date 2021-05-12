見報案女子似楊冪 員警嬉戲錄影、下注猜年紀

劉姓巡佐（左）在辦公室嬉戲錄影要猜女子的年齡，還讓女子自行在警用行動電腦輸入資料。(圖：聯合報讀者提供)

高市警所竟淪為攝影 棚，上演把妹秀。一名貌似大陸女藝人楊冪的胡姓女子遺失皮包，向高雄市警新興分局前金分駐所求助，員警趁機錄影玩起下注猜胡女年紀的遊戲，還將警用行動電腦（M-Police）交給胡女輸入資料。一場鬧劇卻誤觸執勤紅線，不僅4名員警受懲處及調地服務，休假的所長與出勤在外的副所長都受連坐，分局長也自請處分。

來源：聯合影音網

28歲的胡姓女子因4月26日搭計程車，將皮包遺留車上，隔天晚間才到前金所求助。

劉姓巡佐指派員警先協助調閱監視器，便趁空檔和周姓、黃姓兩警員及胡女在值班台旁的休息區聊天，玩起猜胡女年齡的遊戲。當時還有人先放500元(台幣，下同)在桌上，約定猜得最不準的人，出500元買消夜點心請客，還將過程錄影存證。胡女也被逗得摀嘴笑開懷。

但因胡女的證件都在遺失的皮包內，無法證明實際年齡，劉姓巡佐便提議使用警用行動電腦查詢胡女年齡，另由黃姓、周姓兩員警將警用行動電腦轉交胡女，由她自行輸入身分證字號。全程如同綜藝節目般進行，由劉姓巡佐自拍、主持全場。

影片中雖有人提及「這樣好像不行」，但是劉認為只是接受胡女報遺失，認為沒關係，也徵求胡女同意輸入個人資料。胡女輸入完資料，果然也是劉猜中胡女的年齡，劉才結束錄影。

當晚這段影片傳到員警群組，新興警分局督察組認為行為不妥且影響警察 形象，立即介入調查，追究員警及幹部責任。

蘋果日報報導，主導這齣戲的劉姓警員去年才升任巡佐，爆出爭議已非第一次。去年升職前夕，他在個人臉書 PO出5年拿到1500支嘉獎，自誇「破了中華民國有史以來的巡佐晉升分數」，還得意標註「前無古人 希望後也無來者」。

事發當時挨批濫權拚獎，劉雖火速刪除臉書PO文，還委屈地說「我是苦幹實幹拚上來的」，事後仍被申誡處分。

據同事透露，劉員出了名愛抓酒駕及交通違規，曾多次奮不顧身抓人，上了媒體版面，但他的做法也讓市民頗有微詞，網路上就有特定群組盯上他，針對他的取締行徑怒批是執法過當。