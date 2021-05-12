官網嘲諷大陸代工技術 技嘉火速被下架

圖為技嘉生產的筆記型電腦。(圖：技嘉提供)

台灣 知名科技大廠技嘉科技公司在大陸官網一段介紹公司產品的廣告文宣中，疑似嘲諷大陸代工製造的產品低成本、低質量，結果引發大陸共青團中央官方微博點名批評，大陸淘寶、京東、蘇寧易購等平台已下架技嘉產品。

新浪財經報導，引發大陸反彈的文宣是：「技嘉堅持台灣製造，質量嚴格控管。不同於其他品牌，選擇低成本、降低質量的方式請中國 代工製造，技嘉致力於打造卓絕且高性能的零組件和筆記本電腦。」

共青團中央昨天發文「技嘉，誰給你這麼大的勇氣？」後，大陸網友紛紛對技嘉出征，並掀起對技嘉的抵制聲浪。技嘉隨後致歉，在其大陸官網稱「官網發布部分文字與事實嚴重不符，出在公司內部管理不善」，緊急滅火。

技嘉在聲明中稱，「（技嘉）生產線遍布中國大陸，產能占比高於90%，技嘉深以中國生產的品質為榮。技嘉在中國大陸開展業務已有20多年，對於此次的不當言論會深刻檢討並進行整改動作以符合國家原則。技嘉將加強內部管理和培訓，確保所有員工都意識到問題並給予重視」。

不過，目前技嘉相關產品在淘寶、京東、蘇寧易購等電商平台上已經遭下架。搜索「技嘉」等關鍵詞，這些平台均顯示「抱歉，沒有找到商品」。

技嘉成立於1986年4月30日，經營範圍包括電腦製造、電子零組件製造、無線通信機械器材製造、電信管製射頻器材製造等，其產品包括主機板、顯卡、筆記型電腦、桌上型電腦、電腦周邊配備、電腦零組件等。

技嘉在官網中稱，技嘉逐漸成長為全球知名主機板供貨商，全世界每兩台DIY計算機（電腦）就有一台是技嘉的主機板或顯卡。

技嘉目前產品占營收 比重，主機板三成，顯示卡四成，伺服器兩成，其他（例如液晶顯示器）一成。筆電占技嘉營收比重非常低，加上技嘉已經發布聲明致歉，因此，大陸筆電市場，對技嘉沒什麼影響。