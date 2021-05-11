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控性騷擾 情報退訓生洩漏長官名字被起訴

記者蕭雅娟／台北11日電
周姓女子在ＰＴＴ上公開國安局訓練中心主任、副主任身分資訊，被依國家情報工作法起訴。記者蕭雅娟／攝影
周姓女子在ＰＴＴ上公開國安局訓練中心主任、副主任身分資訊，被依國家情報工作法起訴。記者蕭雅娟／攝影

周姓女子2017年考上國家安全局情報人員特考，隔年被退訓，去年十月她在ＰＴＴ論壇公開國安局訓練中心主任、副主任名字及化名、階級等身分資訊，被國安局告發；士林地檢署認定洩密內容屬「機密」，依國家情報工作法洩漏情報人員資訊罪嫌起訴；該罪為七年以上重罪。

法院昨不公開審理，周女庭後受訪說，主任、副主任名字網路上都查得到，她並不知是機密。

情報人員若被洩漏身分，工作將難以推行，甚至有生命危險。國家情報工作法在2019年12月13日經立法院修正、2020年1月15日總統公布施行，刑度從原本三年以上、十年以下加重為七年以上有期徒刑之罪。

檢方調查，周女2017年考上國安局特考，隔年三至五月間至國安局受訓，期間接受「國家情報工作法、國家機密保護法、反情報工作應有之觀念與方法」等課程訓練，也曾簽署「保密誓約」，但她受訓成績不及格被廢止受訓資格，輔導員明確告知應恪遵保密誓約。

去年10月28日凌晨，周女在ＰＴＴ論壇看板公開洩漏訓練中心主任及副主任的名字、化名、階級資訊，且對副主任諸多批評，國安局發現後告發。

周女訊息揭露副主任會性騷擾女學員，「吃相非常難看」，如果女生拉筋彎不下去，副主任會熱心幫忙，順便亂摸。還會指使訓練中心幹部霸凌某幾位看不順眼的人，或指使幹部做假資料送到保訓會退訓學員，把學員像狗一樣趕出訓練中心。「一個非法虐待通過三等特考文職人員的地方，再用荒誕的保密條款掩飾內部的腐敗無能，裝神弄鬼」。

周女到案供稱，當時有網友在ＰＴＴ詢問考國安或高考，她出於好意，怕有人受訓跟她一樣遭遇才會發表經歷，不知道名字是機密，不可以隨意公開。

檢察官認定此資訊由國安局核屬「機密」，周女受訓後明確知悉情報人員身分不得洩漏，周女觸犯國家情報工作法第三十條第一項，違法洩漏同法第八條第一項有關情報人員身分之資訊罪。

法官認為本案攸關國家機密，昨天依法院組織法妨害國家安全之虞不公開審理。周女否認犯罪，稱他們名字網路上查得到，親友則批怎麼會用七年以上重罪起訴，懷疑有人施壓。

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