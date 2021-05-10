馬英九特別費案余文又沾趙介佑案 王世堅：年度最衰男人

對於余文恐再臨政風調查，北市議員王世堅表示，他大概是年度最衰男人。(記者胡瑞玲／攝影)

民進黨 台北市黨部評委前召集人趙映光之子趙介佑涉毒、詐欺 等案，趙介佑也被爆三年還沒服完替代役，就以「光速」調回戶籍所在的北投區公所服役，疑享特權。由於兵役局核定該案的承辦員是昔日涉入前市長馬英九 特別費案而入獄的余文，傳余文近期將因趙案再度面臨政風處調查，北市議員王世堅表示，「他大概是年度最衰男人，我同情他」。

王世堅表示，余文這輩子遇到兩件大事，都跟名人有關，「這個機率跟被雷打到一樣，他大概是年度最衰男人」。這次的案子跟他主動幫馬英九收集發票截然不同，余文身為兵役局役男中心的聯絡員，就是按照現在兵役局政策，只要戶籍地屬北市役男，兵役局就會想方設法照顧，從2017年至迄今，這4年來對替代役男的異動有640件之多。

趙介佑有老婆、小孩，會想調回離家近的單位，余文幫助趙，但趙介佑沒有好好珍惜，他對不起太多人，對不起他的爸爸趙映光及姑姑趙心瑜，現在又對不起這位熱心照顧他的余文；初步看政風處調查內容，相信並沒有使用什麼特權，兵役局一向古道熱腸會盡量幫助役男，沒有任何不法，只是趙介佑不自愛，離家這麼近還逃兵，身為男子和大丈夫，至少要負起最起碼的義務，不應該再躲了。

對於余文被政風處調查，王世堅說，「很不值啊」，兵役局不只余文這麼熱心，整個兵役局都熱心，儘管身為公務員是應該要被調查，只是對余感到很不捨，因為兵役局規定，成家有小孩的役男盼調回離家近的單位，兵役局進行協助合乎規定，趙應該好好把握機會，了解對國家的義務，現在趙心瑜及趙映光都被趙介佑拖累，希望趙介佑可以重新做人。