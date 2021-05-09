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暖男高速公路救狗 被咬濺血不後悔

記者曾健祐／桃園9日電
黃男將跑到國道的黑狗抱上車，載往鄰近消防分隊。(取自黃男臉書)
黃男將跑到國道的黑狗抱上車，載往鄰近消防分隊。(取自黃男臉書)

黃姓空手道教練前天開車經國道一號北上卅三公里，見內側車道有隻黑狗闖入，擔心發生意外鼓起勇氣下車救援，卻不慎遭狗狠咬脖子血流如注，仍忍痛將狗載到附近消防隊，黃男事後在臉書分享救援過程，表示「不想看到高速公路多一具屍體」、「很痛但不後悔」，引起不少網友大讚熱心愛護動物。

黃男在台北國小擔任空手道教練多年，平時熱心助人，前天開車在國道見有隻繫有項圈的黑狗闖入內側車道，擔心亂竄遭高速撞死，趁著塞車時跳下車打算救狗，但黑狗疑似緊張，張嘴狠咬黃男脖子與耳朵，黃男當場濺血，臉部多處受傷，自行就醫縫了好幾針。

黃男事後在臉書附照片，寫「不想看到高速公路上多一具屍體，瞬間不知道哪來的勇氣讓我停下車救你，雖然把你抱起來瞬間被你咬得非常痛，我也不敢放手」，「咬到瞬間血流如注硬是抱著你走回車上，然後趕快下交流道PO文求救」。

黃男還說「傷口太多，急診的醫師縫到傻眼，好在醫生知道我是為了救小狗就很細心地幫我逐一把傷口縫起來」，「我沒有後悔，希望你一切安好主人能把你帶回」。

PO文及照片在網路引起熱議，不少網友留言感謝他的愛心，紛紛表示「 謝謝你救了毛小孩」、「教練太英勇！」「真的是超級暖男」，「好人會有好報，希望你和狗狗都一切安好」。

桃園市消防局坪頂分隊表示，七日中午十二點多，黃男帶一隻黑狗求助，隊員協助黃男包紮止血，由他自行就醫，黑狗暫時留置消防分隊，通知動保處帶走並尋找飼主。

黃男救援黑狗被咬到血流如注（圖經黑白變色處理）。(取自黃男臉書)
黃男救援黑狗被咬到血流如注（圖經黑白變色處理）。(取自黃男臉書)

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