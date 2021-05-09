美魔女經理 遭控勾引鮮肉人夫 「不倫親密床照」外流

北富銀某分行「美魔女」女經理遭指控勾引「鮮肉」人夫下屬，不倫戀更是同事間的公開祕密。圖為示意圖。（取材自Ingimage）

繼台新銀行高層主管桃色風波之後，北富銀某分行「美魔女」女經理遭指控勾引「鮮肉」人夫下屬，在該人夫正宮寫陳情書到公司後，北富銀已經將當事人調離現職。

鏡週刊報導，女經理與「鮮肉」人夫的不倫戀早已是同事間的公開祕密，對此，「鮮肉」人夫正宮出面控訴，三人已進行過三方談判，但女經理仍糾纏不放，逼不得已只能寫陳情書到公司，希望可以將對方調職，讓女經理別再藕斷絲連。

據報導，北富銀某分行「美魔女」女經理外型亮麗、身材姣好。

正宮控訴，女經理調職丈夫所屬分行後，關係甚密，最後還發展不倫，甚至在拒絕家屬同行的員工海外旅遊中，不顧雙方皆有家室，甜蜜同遊、公然放閃，不倫關係昭然若揭。

報導指出，正宮表示，即使三人已當面對質談判，但女經理仍與丈夫保持來往，就連雙方坐在床上親密照還流出，逼得正宮不得不寫陳情書給公司，盼能將其中一方調離現職，藉此中斷不倫關係。

報導指出，針對自家銀行出桃色風波，北富銀證實去年12月下旬，確實有收到該行職員配偶的陳情，隨即展開相關人員約談與調查，調查期間員工配偶也未再向銀行反映，北富銀表示已將當事人調離現職。