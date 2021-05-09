女教授鐵了心斬不倫戀 遭男教授狂砸瀕失明

一名私立大學女教授打算斬斷不倫戀，竟遭男教授拿筆電痛砸，左眼有失明危險。圖為示意圖。(取材自ingimage)

台北市一名私立大學林姓男教授（40歲），多年前婚外情另一名私立大學女教授（38歲），但女教授一直打算斬斷不倫戀，多次堅決要分手，男教授死纏爛打，日前到女教授台北市住家，又開口談復合，女教授不願意，林男竟拿筆電砸女教授，導致女教授左眼受重擊受傷，送醫後只能看見微弱光線，有失明危險。

女教授遭林男拿筆電重擊受傷後，林男發現事情鬧大，趕緊報案送醫，女教授出院向警方提告，警方日前拘提林男到案，林男坦承因情緒一時失控傷到對方，詢後依重傷害罪函送法辦。

刑法上所謂重傷，是指毀敗或嚴重減損一目或二目之視能，若林男拿電腦是砸向女教授頭部，導致視神經受損，可能涉犯傷害致重傷害罪，可處3年以上10年以下徒刑；若是直接對準眼睛使人受重傷，可處5年以上12年以下徒刑。

據了解，這對男女教授分別任職於不同間私立大學，四年多前，林男與女教授發展不倫戀，但女教授不想繼續這段感情，多次提出分手，但林男始終不願意放下，多年來不斷糾纏對方想要復合。

上個月22日晚間，林男跑到女教授家中，再次要求復合，雙方深談到凌晨，女教授因堅持分手，雙方激烈口角，林男情緒激動，竟拿起筆電就往女教授頭部砸下。

女教授受傷送醫，左眼眶骨折、眼球水晶體移位，只能看到微弱光線，幾乎接近失明。