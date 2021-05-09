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4歲女童住豬舍畫夢想的家 義工團為她蓋房圓夢

記者蔡維斌／雲林9日電
鄭姓女童出生後就和父母住在豬舍改建的家，她畫出心中的家，天真地說：「有了大房子，就可讓心愛的鯨魚一起住進去。」（記者蔡維斌／攝影）
鄭姓女童出生後就和父母住在豬舍改建的家，她畫出心中的家，天真地說：「有了大房子，就可讓心愛的鯨魚一起住進去。」（記者蔡維斌／攝影）

雲林縣四湖鄉四歲的鄭姓女童出生後就一直住在豬舍改建的家，和爸媽擠在簡陋的小房間，夢想能有個大房子的家，就可和心愛的「鯨魚」住在一起，她畫下想要的新家，被PO上網感動了台灣希望義工團，馬上到鄭家會勘整地，決定為鄭小妹圓夢，建造漂亮的新家，所需建造費用75萬元台幣（約2.7萬美元），義工團已接獲台北林姓女子表達願全數捐助。

鄭母說，五年前結婚後借用親戚閒置的豬舍稍作隔間整修就入住至今，十分簡陋，天花板都快塌陷，僅靠幾根木頭支撐，下雨嚴重漏水，有時還有蟲蛇入侵，冬冷夏熱，雖想存夠錢再搬離，但家庭收入有限，短時間無力改善住家環境。

女童常跟媽媽說很想和別人一樣住在大房子，不久前就用圖畫紙畫出心中想要的家，媽媽PO網分享，被熱心民眾發現後即聯絡台灣希望義工團，希望能幫女童圓夢。

義工團派員了解鄭小妹家境後，馬上答應給小妹妹一個漂亮的新家，日前現勘後準備利用豬舍旁一塊約20坪的荒地建屋，前兩天開始整地，將於本月15日起號召義工來蓋房子，預計23日交屋。

女童開心說，很快就可住到漂亮的家，下雨不會再滴水了；鄭母說，新家還沒蓋好，這兩天已有善心人士捐贈冰箱、洗衣機等家電和日常用品，她深深感動，沒想到女兒一張簡單的畫，真能實現擁有新家的夢想。

鄭姓女童出生後就和父母住在豬舍改建的家。（記者蔡維斌／攝影）
鄭姓女童出生後就和父母住在豬舍改建的家。（記者蔡維斌／攝影）

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