原民狩獵釋憲案 大法官認多合憲

15位大法官7日開憲法法庭，針對原住民王光祿等狩獵案作出解釋，宣告法律部分違憲；司法院外聲援原住民狩獵文化的團體表達抗議。(記者潘俊宏／攝影)

布農族人王光祿以土造長槍獵捕台灣 長鬃山羊、山羌遭判刑3年6月引發爭論而聲請釋憲。大法官 昨作出釋字第803號解釋，認為原民狩獵文化權與環境生態保護應並重，宣告槍砲彈藥刀械管制條例、野生動物保育法相關規定合憲，但關於自製獵槍規範不足、非定期性獵捕活動申請期限過度限制、申請書需載明獵捕動物種類和數量等三法規命令違憲。依此號解釋，王光祿等聲請人無法獲救濟。

王稱2013年7月間在台東的河床上「撿到槍」，因九旬老母思念野味，才到海端鄉打獵。

大法官昨宣告原住民狩獵相關行政法令部分違憲，是多方論點拉鋸戰的結果；針對原住民狩獵文化、自然生態保育，大法官看法多元，解釋出爐後共提出11份意見書，各自表述論點。

大法官黃虹霞提出部分協同意見書，認為原民狩獵文化固應受憲法保障，但自然生態保育是普世價值，也是原民文化核心，兩者不該有衝突。

大法官謝銘洋指出，沒有狩獵文化，就沒有原住民文化，全世界沒有國家像台灣一樣，規定原住民只能用自製粗糙獵槍狩獵，而不准使用安全的制式獵槍。

原民會表示，尊重司法判決；林務局也說，將盡速修訂野生動物保育法、原住民族狩獵管理辦法。