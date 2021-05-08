接受關說判肇逃無罪 高院前審判長遭訴

最高法院前法官蕭仰歸。(本報資料照片)

最高法院前法官蕭仰歸之子蕭賢綸，2008年就讀海洋大學法律研究所時肇事逃逸，一審依公共危險罪判刑6月，緩刑兩年，蕭賢綸不服上訴，台灣 高等法院前審判長高明哲接受蕭仰歸關說，請託陪席法官改判無罪不成，自己改判蕭賢綸無罪確定，台北地檢昨天依枉法裁判罪起訴高明哲。

檢察官在起訴書痛批，高明哲身為法官，應該公正廉明，竟基於友人私交而接受關說，枉法裁判，嚴重影響司法信譽，最後還不認罪，推指陪席法官支持才改判無罪，建請法院對高依法量刑並宣告褫奪公權。

檢方調查，高明哲曾任高院 法官，2009年1月19日承審蕭仰歸之子蕭賢綸肇逃案。本應依法公正審判，但由於高與蕭有私交，蕭在高收案後就進行關說，希望判就讀法律系的兒子無罪，以便將來得以通過司法官考試。

雙方在2009年12月3日、9日二度共同出席友人邀約宴席，高明哲違背公正審判職務，接受蕭仰歸關說，決定改判無罪：高明哲曾在高院走廊向陪席法官高玉舜表達此案有難處，但高女當場表示，沒有空間，很難撤銷。

二審開庭完畢時，合議庭三人共同前往高明哲辦公室，對案件進行評議，此時，高明哲再度向高玉舜表示，蕭賢綸是蕭仰歸兒子，蕭仰歸有拜託，企圖改變高玉舜有罪心證，但高玉舜女認為改判無罪很困難，始終拒絕關說。

二審判決無罪出爐後，爆出高明哲接受蕭仰歸關說，甚至拿出事先寫好的無罪判決，蕭仰歸與高明哲均被懲戒並退休 。

2010年北檢分案調查合議庭有無枉法裁判，但檢察官訪談多位司法官後認為，無罪判決是合議庭自由心證，不能因有不同看法就認定枉法裁判，全案簽結，這次監察院將高明哲函送偵辦，因而重啟調查。

全案起因於2008年10月間，前法官蕭仰歸之子蕭賢綸，開車要去研究所上課，在基隆市區擦撞機車女騎士倒地受傷，蕭短暫停車就離開，被目擊者抄下車號報警，涉及肇事逃逸。