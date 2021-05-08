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5億大麻廠被搗 米粉廠助警烘乾秤重

記者張裕珍／新竹8日電
新竹警方破獲號稱史上室內最大的大麻工廠，市值近5億台幣。(記者張裕珍／攝影)
新竹警方破獲號稱史上室內最大的大麻工廠，市值近5億台幣。(記者張裕珍／攝影)

連姓男子等人以偏僻透天民宅作掩護栽種大麻，大手筆裝設水冷式通風設備企圖消除異味，但飄散異味難耐遭到檢舉，檢警監控70天前天發動偵查，查扣1540株大麻活株、7公斤成品與880枝大麻菸，市價近5億台幣(約1775萬美元)，堪稱室內最大的大麻工廠，連男與陳姓金主共6人依毒品罪送辦。

法務部長蔡清祥昨天親自出席破案記者會，對於警調近來屢破鉅量大麻工廠，分析原因是網路出現栽種教學，還有鼓吹大麻除罪化等訊息，但蔡強調，「政府不可能將大麻除罪化。」

新竹警方今年1月接獲香山區居民檢舉，指住家附近飄散可疑異味，警方查出，犯嫌刻意選擇縣市交界的偏僻民宅作掩護，預計3月底將收成品賣給夜店牟利，好在有民眾機警通報，讓員警埋伏監控，在兩個多月時間內破獲這間大麻工廠，攔截毒品流入市面，為了烘乾大麻株以利檢驗秤重，警方還找在地的米粉工廠幫忙烘乾。

新竹警方破獲號稱史上室內最大的大麻工廠，市值近5億台幣。(圖：新竹市警方提供)
新竹警方破獲號稱史上室內最大的大麻工廠，市值近5億台幣。(圖：新竹市警方提供)

承辦員警說，主嫌連男雖無特殊學經歷，但透過網路等資訊學習種大麻，由於栽種大麻門檻不高，也有取得大麻種子等黑市管道，在金主資助下投入高額資金建置大麻栽種工廠，但濃厚大麻味仍惹來居民懷疑。

警政署長陳家欽表示，今年共破獲28處大麻工廠、7200多株大麻活株，「今年量特別大」，陳指出，組織的金流就是毒品、電詐與槍械，只要掃黑就會掃到毒品、黑槍與詐欺，最近會展開一連串掃蕩工作。

大麻工廠場內設有大型抽風設備，企圖消除毒品異味。(圖：新竹市警方提供)
大麻工廠場內設有大型抽風設備，企圖消除毒品異味。(圖：新竹市警方提供)

毒品 詐欺

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