雞排妹御用律師 捲賣淫坑40嫖客 醫師、富商被索上千萬

「雞排妹」鄭家純(左)的御用律師王啟任(右)搭上仙人跳集團。圖為2020年雞排妹扯上醫美糾紛召開記者會。(圖：經紀人提供)

經營應召站的徐姓男子涉誘騙2名少女賣淫，事後設局仙人跳「坑殺」嫖客和解，至少向40人索取上千萬元(台幣，下同)和解金，其中不乏醫生或富商，而出面簽和解書的人，竟是協助網紅「雞排妹 」鄭家純 處理醫美糾紛的御用律師王啟任，高雄地檢署日前依恐嚇取財罪聲押徐男獲准，王男交保5萬元。

王啟任接受媒體訪問時表示，承認自己因一時貪念有疏失，否認有與賣淫集團勾結，對於被檢方認定詐欺取財和偽造文書，王男表示，「真的不知道對方是應召站」，不法所得會全部繳回。

徐男（31歲）2019年在「包養網站」認識2名少女，佯稱以每月4萬元包養，但並未給錢，反而誘騙少女賣淫，還教少女留下嫖客使用過的保險套、衛生紙，記下對方車牌，以嫖客和未成年少女發生性關係為由，設計「仙人跳」，向3名嫖客勒索65萬元，法院今年4月依恐嚇取財等罪，判徐男6年徒刑。

高雄檢警獲悉，今年1月起，徐男再以同手法，要賣淫少女記下嫖客電話，再度向嫖客勒索10萬元到100萬元和解金，並由王啟任出面與嫖客簽和解書，嫖客群有醫生 、企業老闆等名流人士，這些「大咖」擔心東窗事發只好給錢，王啟任收錢後，從中分潤。

刑事局日前日搜索王啟任等相關人住處，以及王男位於新北的律師事務所，搜出40份和解書，和解書上的金額總計上千萬元；據了解，王男曾為雞排妹處理過與歌手翁立友及元和雅醫美診所糾紛，也經檢警通知到案。

另據ETtoday報導，由於王啟任處理過「雞排妹」與醫美診所肖像權糾紛，以及性騷 擾風波時提供相關協助，被媒體形容為是雞排妹「御用律師」。對此鄭家純回應表示，「我都不知道我是女皇」。

針對「御用律師」涉案的風波，雞排妹在臉書上發文表示，「阿純被動登基，委託過一次就是御用，我都不知道我是女皇。」