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仙人跳坑殺嫖客撈千萬 雞排妹律師收錢代簽和解書遭送辦

記者林保光／台北7日電
徐姓男子涉嫌設「仙人跳」勒索嫖客被捕。(記者林保光／翻攝)
徐姓男子涉嫌設「仙人跳」勒索嫖客被捕。(記者林保光／翻攝)

經營應召站的徐姓男子涉嫌誘騙2名少女下海賣淫，事後卻設局「坑殺」嫖客，疑以仙人跳招數，涉嫌要脅嫖客和解。據調查，今年徐至少向40人索取上千萬元(台幣，下同)的和解金，其中不乏醫生或企業主，而且，出面簽和解書的人，竟是協助網紅「雞排妹」處理糾紛的王姓律師。高雄地檢署聲押徐獲准，王姓律師獲5萬元交保。

據了解，31歲的徐姓男子2019年在「包養網站」認識2少女，佯稱要以每月4萬元包養她們，後來並沒給錢，但誘騙少女賣淫，還教少女留下嫖客使用過的保險套、衛生紙，記下對方的車輛牌照號碼，事後設計「仙人跳」，以嫖客和未成年少女發生性關係，向3名嫖客勒索和解金65萬元，全案今年4月高雄地方法院依恐嚇取財、違反兒少性剝削防制條例等罪，判徐6年徒刑。

不過，高雄地檢署與警方獲悉，今年1月起，徐姓男子再以同手法，要賣淫少女記下嫖客電話，再度向嫖客涉嫌勒索10萬元到100萬元和解金，並由王姓律師出面，與嫖客簽和解書，嫖客有醫生 、企業公司老闆等身分，都因擔心東窗事發才給錢，王收錢以後，從中牟利。

雄檢與刑事局及台北、桃園、台南、高雄等地警方，5月3日搜索徐、王等人的住處，以及王在新北的律師事務所，共搜出40份和解書，和解書上的金額總計上千萬元。據了解，王姓律師曾為雞排妹，處理過與歌手翁立友及醫美診所糾紛，也經檢警通知到案。

徐被捕後坦承涉案，王也被檢方列共犯，承認部分犯行。檢方認為徐有再犯之虞，向法院聲押獲准，王姓律師獲5萬元交保。

檢警搜索到40份「仙人跳」和解書。(記者林保光／翻攝)
檢警搜索到40份「仙人跳」和解書。(記者林保光／翻攝)

雞排妹 保險

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