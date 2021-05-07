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女大生失蹤14年 男友涉嫌另有隱情?

記者劉明岩／彰化7日電
涉嫌殺害祖母的阮姓男子，在台中市住處被彰化警方拘提，離開大樓還神情自若，檢警懷疑他也涉及14年前，與他中正大學同班的劉姓女友失蹤案。(圖：民眾提供 )
涉嫌殺害祖母的阮姓男子，在台中市住處被彰化警方拘提，離開大樓還神情自若，檢警懷疑他也涉及14年前，與他中正大學同班的劉姓女友失蹤案。(圖：民眾提供 )

涉嫌殺害祖母的阮姓男子被收押，檢警懷疑他也涉及14年前，與他中正大學同班的劉姓女友失蹤案有關。不過，檢警調查，劉女與阮男交往曾被家人強烈反對，家人接受媒體採訪時，卻說沒有證據不能隨便冤枉人家，雖不失理智，卻也有悖一般常情，劉父還稱如果父女有誤會，要她回來講清楚，是否還有其他隱情，仍待檢警進一步釐清。

另檢警接獲線索，指劉女失蹤前，曾從租處搭計程車外出，此一情節也正清查之中。

現年36歲的阮姓男子，牽連女友與祖母失蹤案，檢警清查他的成長背景發現，他8歲時，父親因意外摔死，母親隨後棄家而去，他與妹妹都由祖父母帶大，隔代教養。阮的祖父母都是軍人退伍，領有退休俸，生活無虞，對於兄妹十分疼愛，都讓他讀就最好的私校，兄妹相依，感情早期一直很好。

阮就讀中正大學，雖然成績不錯，卻一再延畢，一讀就是8年，由於長得帥，綁著馬尾，在校又參加民族舞蹈社團幹部，十分活躍，吸引許多女生。據了解，劉女另也愛慕與阮同名同姓的學長，不過，已被檢警初步排除與她失蹤有關。

阮飽受祖父母疼愛，竟涉嫌狠心殺害祖母，檢警研判，應與成長背景有關，尤其大學讀了8年，心態更值得推敲。尤其，他在2011年回台中與祖父母同住時，個性更是一大轉變，不僅沒有固定工作，當啃老族，最近才當上派工的工頭，卻因檢警查出他與6年前的阿嬤失蹤案有關，以他涉嫌殺害直系親屬等罪，聲押獲准。

彰化縣警局原本是在清查失蹤人口，鎖定劉女失蹤案，並調查與她同班的男友阮男，在進一步調查時，發現他7年前，祖父過世時，未經祖母同意把祖父財產過戶給自己，祖母隔年也失蹤，兄妹感情破裂，也甚至對當空姐的妹妹施暴，因此懷疑與他有關。

檢警指出，就讀哲學系的阮男，思慮周密，邏輯清楚，檢警在偵辦時，也遭受困難，在聲請搜索票及拘票都被法官打回票，直到劉女家人最近出來喊話後，加上檢警充實事證，才順利將阮收押偵辦。

依常理判斷，案情辦到這個地步，劉女家人照說會一口咬定阮與女失蹤有關，但據了解，劉女與阮男交往遭家人反對，她的家人接受媒體採訪也說，沒有事證不能懷疑人家，但她父親另外還說到，如果父女有誤會，希望她回來好好講，這確實有理智一面，但也不排除其他原因。　

涉嫌殺害祖母的阮姓男子，綁著馬尾，一直是最大特徵，在校時就十分活躍，檢警懷疑他也...
涉嫌殺害祖母的阮姓男子，綁著馬尾，一直是最大特徵，在校時就十分活躍，檢警懷疑他也涉及14年前，與他中正大學同班的劉姓女友失蹤案。(圖：民眾提供)
失蹤已14年的中正大學劉姓女生。(記者劉明岩／翻攝)
失蹤已14年的中正大學劉姓女生。(記者劉明岩／翻攝)

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