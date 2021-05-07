女友失蹤14年 男又涉殺祖母遭收押

失蹤已14年的中正大學劉姓女生。(記者劉明岩／翻攝)

14年前嘉義中正大學劉姓女學生返回彰化為父慶生後離奇失蹤，檢警懷疑當時的同班同學阮姓男友有關，但查無結果；阮男祖父七年前過世，他未經祖母同意把祖父財產過戶給自己，祖母也於六年前失蹤，檢警日前掌握阮男疑殺害自己祖母新證據，搜索拘捕依殺害直系親屬等罪聲押阮男獲准，並重新追查是否與劉女失蹤案有關。

2007年6月劉女就讀中正大學四年級，畢業前夕她返回彰化老家為父親慶生，返校後人間蒸發，14年來毫無音訊。

劉女是家人的心頭肉，與家人關係密切，都說劉女很乖，很有責任感。她失蹤後家人曾懷疑她的同學阮男有關連，但檢警調查無結果；數月前劉女家人再提供新線索。

劉父說，女兒大二時發生嚴重車禍 ，阮是班長，綁著小辮子，跟一般人不一樣，就只看過這一次，兩人交往後再也沒看過。

阮男祖父2014年過世，留有土地及建物，阮男未經家人同意，在土地登記書「遺產分割協議書」、「土地、建築改良物所有權買賣移轉契約書」盜蓋家人印鑑章，把祖父遺產過給自己。

2015年5月阮男祖母失蹤，同樣人間蒸發，2017年3月間阮的妹妹發覺哥哥持有阿嬤領退休 俸金融帳戶存摺，帳戶內存款被提領一空，質問時遭阮男惱羞成怒打傷，妹妹提告，一審依偽造文書、偽造有價證券 、傷害等罪判阮男六年六月。

檢警一直懷疑阮男與祖母失蹤有關，本月四日掌握新事證搜索阮男住處，查扣關鍵證物，阮男仍矢口否認，但檢察官認為羈阮男涉嫌重大，依殺害直系親屬罪嫌，聲請羈押禁見獲准。