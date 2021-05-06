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勾結炒股撈4000萬 2分析師坑殺散戶送辦

記者張宏業／台北6日電
在電視股市節目任證券分析師的馬紀強，涉嫌操縱股價罪被約談。(記者曾學仁／攝影)
在電視股市節目任證券分析師的馬紀強，涉嫌操縱股價罪被約談。(記者曾學仁／攝影)

在電視股市節目擔任證券分析師的華信投顧顧問邱鼎泰、股票分析師馬紀強，被控配合作手邱振豐下單，在節目上分析推薦32檔特定個股利多消息，吸引散戶追高買入，藉此套利4000多萬台幣(約140萬美元)；台北地檢署昨天指揮調查局兵分10路搜索，約談10人到案，全案依違反證交法之操縱股價罪偵辦。

被約談對象除邱鼎泰、馬紀強外，其餘均為炒股群組成員或人頭，包括邱振豐、徐一萍、鄭能哥、何文祺、陳志瑋、賴景煌、巫碧霞、何金陽等人。

據調查，邱鼎泰及馬紀強是證券交易市場相同群組炒股成員，相關人從去年4月迄今，利用群組成員於直播節目開播前一個交易日，事先知道邱、馬將在隔天節目推薦特定個股，邱振豐便提早大量買入特定股票，先拉抬股價，待節目開播，邱再與其他群組成員，配合虛掛「漲停價」委買單，趁隙以相對高價掛單賣股套利。

同一時間，邱鼎泰、馬紀強在節目上，播放特定個股前一交易日的K線圖，透過群組成員虛偽高掛委買單的方式，拉抬特定個股的試搓行情，吸引誤信個股走勢的散戶追高買入，群組成員則趁機下車倒貨套利，坑殺散戶。

在電視股市節目任證券分析師的邱鼎泰，涉嫌操縱股價罪被約談。(記者曾學仁／攝影)
在電視股市節目任證券分析師的邱鼎泰，涉嫌操縱股價罪被約談。(記者曾學仁／攝影)

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