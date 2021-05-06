名嘴黃暐瀚母親遭酒駕撞死 竟有酸民喊「報應」粉專痛斥：沒人性

媒體人黃暐瀚（右）的母親5日車禍過世，黃與家人在案發地點引魂，神情哀淒。(記者陳宏睿／攝影)

台中方姓男子昨天凌晨駕車衝撞70歲陳姓婦人並拖行70公尺致死，警方調查發現，方肇事後沒立刻報案，反而衝到超商 買啤酒狂飲，方聲稱很緊張才去買酒喝，否認酒駕，也否認為了脫罪才肇事後喝酒。不過警方發現，他車上有瓶不明液體含有毒品 成分，且事前曾到KTV喝酒，依毒品、公共危險致人於死等罪嫌送辦，檢方訊後聲押禁見。

死者是媒體人黃暐瀚母親，他昨天悲從中來。他說原本母親節要一起吃飯，沒想到天人永隔，母親的願望是參加孫子、孫女的婚禮，怎麼現在變成這樣？

檢警調查，30歲方姓男子昨天凌晨在北區KTV與朋友聚會後，返回父母住處休息。凌晨3時許睡醒，開車要去正在裝潢的髮廊，行經南區東興路、樹義1巷，陳姓婦人徒步過路口，方未注意而直接撞上，拖行70公尺。

方男右前車頭近乎全毀、擋風玻璃大片蜘蛛網紋，但肇事後沒有立即報案，反而到距離不到100公尺的超商內購買1罐啤酒，整罐喝完後才報案「我撞到人了」。

陳婦送醫不治，方男酒測值0.4毫克，他堅稱是肇事後緊張才買酒喝，當時燈光昏暗沒有注意到有人，但警方懷疑他酒駕肇事想脫罪才故意喝酒，進一步調查；警方另於車內發現一瓶裝不明液體寶特瓶，送驗發現有毒品反應。

「不痛了，媽媽。」黃暐瀚昨天在臉書 悼念母親，他說「冰櫃拉開的那一瞬間，我不敢相信，眼前那位滿臉是血，胸腔腫脹，四肢幾乎癱軟撞碎的那個人是我的媽媽。」句句令人椎心。

不少網友紛紛為黃暐瀚哀悼，直呼「最傷心的母親節」，卻也不乏有酸民惡意發表攻擊言論。臉書粉絲專頁「尚書大人真機靈」蒐集諸多惡意言論公布於網上，有人對黃暐瀚名嘴身分進行人身攻擊，更將其母親意外離世的結果和「造口業」、「報應」畫上等號，忽略了酒駕才是事件的主因。粉專呼籲網友不要「有了政治立場、就沒了人性」。