軍人不堪小三需索無度 輕生明志「榮譽是生命」

王姓軍人出軌後不堪陳姓女子需索封口費，認為榮譽是軍人的生命輕生明志，陳女最後被依恐嚇取財被判6個月徒刑。圖為示意圖。(本報資料照片)

擔任社區清潔員的陳姓女子因工作認識王姓職業軍人，已婚的兩人卻發展不倫戀情，但陳女事後向王男索討封口費，揚言將兩人戀情公開，身為軍人的王男前後交付40萬元台幣作為「封口費」，但陳女卻不罷休，王認為「榮譽是軍人生命」在住家輕生身亡，王男邱姓妻子從遺書得知此事，控告陳女恐嚇，一審陳女被判有期徒刑6個月，王妻認為判太輕請求檢方上訴，高等法院高雄分院駁回上訴，維持一審判決。

陳女2016年在王男社區擔任清潔員，後來因社區清潔時認識王男，已婚的兩人卻發展不倫戀情，但兩人關係最後被陳女先生發現，分手後陳女卻藉此要脅王男，從2017年12月至隔年3月，多次傳訊息恐嚇王男「人妻你是惹不起」、「我會把事情搞得很大很大 」、「我會讓你死難看」等。

身為職業軍人的王男為了保護名譽不受損，前後共交付40萬元台幣給陳女作為「封口費」，但沒想到陳女拿到錢後仍不罷休，用手機 傳訊恐嚇「我原本是良家婦女，卻搞得身敗名裂，這下你也逃不過了」。

後來王男不堪陳女恐嚇，深覺對不起家人，認為「榮譽是軍人第一生命」，一生清譽恐因陳女需索無度留下汙點，最後選擇在2018年4月15日在住處內留下遺書輕生，王男邱姓妻子後來看了遺書內容，這段不倫戀才曝光，提告陳女恐嚇，並求償800萬元台幣。

陳女一審時稱是遭王男侵犯，後來王男提分手，原本說好要給分手費卻反反覆覆，她才會生氣傳訊息，只是訊息內容都是無心的，拿來的40萬元也是為了賠償給前夫；一審法官考量陳女國中畢業，且尚未與王男家屬和解，因此判有期徒刑6個月，40萬賠償沒收。

但王男家屬認為6個月判決「太輕」，指控陳女雖稱遭王男侵犯再先，卻提不出任何證據，陳女還曾傳裸照給王男，再來兩人都有家庭，陳女卻將不倫戀的過錯、壓力歸咎於王男，請求檢方上訴台灣 高等法院高雄分院。

高雄高分院審理時，陳婦仍叫屈，稱王妻要求她賠償800多萬，她根本無力負擔，才未與王男家屬和解，法官最後認為一審量刑復稱允當，並無失輕、過重或違反比例原則，駁回上訴維持一審原判，全案定讞。