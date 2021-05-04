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移民署宜蘭收容所 爆鬧房、宗教衝突

記者李隆揆、戴永華╱綜合4日電
移民署宜蘭收容所日前驚傳鬥毆、鬧房，所方表示已把帶頭滋事者函送法辦。(圖／聯合報讀者提供)
移民署宜蘭收容所日前驚傳鬥毆、鬧房，所方表示已把帶頭滋事者函送法辦。(圖／聯合報讀者提供)

移民署宜蘭收容所上月接連發生衝突事件，一名甘比亞受收容人遭同寢室越南室友毆打，2天後又有20餘名越南受收容人不滿遲未遣返，趁所方開門受理陳情衝出寢室試圖逃跑。移民署表示，兩案皆依規定懲處、依法送辦，將加強內部人員教育訓練，檢討缺失。

移民署指出，收容所內一名甘比亞穆斯林受收容人，4月24日在寢室內做禮拜，同寢越南室友睡覺被影響出手毆打，被害人受傷送醫但不提告，雙方賠償和解，所方依規定對傷人者祭出禁止會面兩周處分。

疾情升溫，多國班機受影響，宜蘭收容所簡姓所長4月26日宣布調整收容期限，因近期已多次調整延長收容期限，21名受收容人不滿鼓譟，所方同意讓各寢室代表出寢陳情，未料5間寢室門鎖一開，全寢人員都擠出寢室，欲逃出收容所。

近20名戒護人員見狀立刻組成人牆，將受收容人推回寢室，並出言勸阻，雙方僵持數分鐘，受收容人才全數回寢。

移民署北區事務大隊大隊長林澤謙說，闖出寢室者都是越南受收容人，當天所方人員迅速將受收容人推回寢室，也向上通報，事後將情節重大五名受收容人依妨害公務罪嫌送辦，處置沒有問題。

但與受收容人溝通時，溝通技巧及人員部署顯然有待加強，不應讓所有人有機會衝出寢室，這部分會進行調查並檢討，依規定懲處。

至於不同宗教信仰受收容人衝突，林說收容所設有供個人宗教信仰者入住的寢室，但並非每個人都願意住。

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