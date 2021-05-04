陸客駕艇暢行登岸 國防部長承認缺失

國防部長邱國正(右)承認海防有缺失。(本報資料照片)

一名大陸籍男子上月30日自稱駕駛橡皮艇從福建橫渡台灣 海峽到台中港，國防部 長邱國正昨在立法院受訪時坦言此事「的確有缺失」，可能是海上聯絡出問題，要進一步了解。但他不認為是雷達疏失。

國民黨 立委陳以信質詢指此案凸顯國安漏洞，國安局副局長胡木源說，案發後海巡署、警政署均通報國安局，現正檢視雷達回波圖，任何可能性都有。

邱國正說，海軍跟海巡平常都有協定，彌補間隙，這一回確有缺失；未來會跟海巡單位進一步連接，把原因找出來後逐步改進，彌補缺點。

被問到對岸是否會派遣特務登岸，海巡是否增加紅外線防護，邱國正說料敵從寬、禦敵從嚴，兵推用意就是要以最壞狀況來做最完善準備。外界質疑雷達疏失，邱說，他不這樣認為。

海軍參謀長蔣正國則說，以橡皮艇上攜帶油量觀之，要從對岸直接開過來「機率是小的」；而這麼小的膠舟在海上航行，海軍岸置雷達或艦艇雷達都難以偵測。他說，海巡署的雷達可能看得見，但海軍艦艇或岸置雷達沒辦法看，可能遭海浪回波混淆。

海巡署說，此次偷渡的關鍵在海上監偵，在海上就該查獲該艇；海巡署以岸際巡防為主，責無旁貸，會深刻檢討。此案可能受海象、天候、海面船隻遮蔽等因素干擾，會加強人員訓練、強化與友軍單位的協調機制，避免類似案件發生。

民進黨立委王定宇建議增加紅外線熱像儀，蔣正國說，日間可以目視監控通報，晚上確可透過前視紅外線監控。