我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美3247萬人確診 已施打2.4億劑疫苗

蓋茲夫婦早已分居？她稱「出現無法挽回的破裂」

陸客駕艇暢行登岸 國防部長承認缺失

台灣新聞組╱台北4日電
國防部長邱國正(右)承認海防有缺失。(本報資料照片)
國防部長邱國正(右)承認海防有缺失。(本報資料照片)

一名大陸籍男子上月30日自稱駕駛橡皮艇從福建橫渡台灣海峽到台中港，國防部長邱國正昨在立法院受訪時坦言此事「的確有缺失」，可能是海上聯絡出問題，要進一步了解。但他不認為是雷達疏失。

國民黨立委陳以信質詢指此案凸顯國安漏洞，國安局副局長胡木源說，案發後海巡署、警政署均通報國安局，現正檢視雷達回波圖，任何可能性都有。

邱國正說，海軍跟海巡平常都有協定，彌補間隙，這一回確有缺失；未來會跟海巡單位進一步連接，把原因找出來後逐步改進，彌補缺點。

被問到對岸是否會派遣特務登岸，海巡是否增加紅外線防護，邱國正說料敵從寬、禦敵從嚴，兵推用意就是要以最壞狀況來做最完善準備。外界質疑雷達疏失，邱說，他不這樣認為。

海軍參謀長蔣正國則說，以橡皮艇上攜帶油量觀之，要從對岸直接開過來「機率是小的」；而這麼小的膠舟在海上航行，海軍岸置雷達或艦艇雷達都難以偵測。他說，海巡署的雷達可能看得見，但海軍艦艇或岸置雷達沒辦法看，可能遭海浪回波混淆。

海巡署說，此次偷渡的關鍵在海上監偵，在海上就該查獲該艇；海巡署以岸際巡防為主，責無旁貸，會深刻檢討。此案可能受海象、天候、海面船隻遮蔽等因素干擾，會加強人員訓練、強化與友軍單位的協調機制，避免類似案件發生。

民進黨立委王定宇建議增加紅外線熱像儀，蔣正國說，日間可以目視監控通報，晚上確可透過前視紅外線監控。

台灣 國防部 國民黨

上一則

移民署宜蘭收容所 爆鬧房、宗教衝突

下一則

冷眼集／外推擠牙膏 三接案打迷糊仗

延伸閱讀

傳台日監控中國軍艦 台防長：沒刻意和哪個國家合作

傳台日監控中國軍艦 台防長：沒刻意和哪個國家合作
8天7夜漢光兵推 模擬最嚴苛共軍侵台威脅

8天7夜漢光兵推 模擬最嚴苛共軍侵台威脅
美台專案會議…台防長提台海緊張 美：確較往年嚴峻

美台專案會議…台防長提台海緊張 美：確較往年嚴峻
台國防部長與美團閉門會談？官方3版本羅生門

台國防部長與美團閉門會談？官方3版本羅生門

熱門新聞

印度民眾在火葬場的火堆之間走過，濃煙迫使他們掩蓋口鼻。(美聯社)

印度首位台幹染疫亡 曾接種中國疫苗

2021-05-01 13:22
美情報總監海恩斯說，美若改變「戰略模糊」方針，恐激化台獨，中國也將破壞美在全球利益。(路透)

「棄台論」再起？美學者：台灣非美重要利益

2021-04-29 22:21
國家情報總監海恩斯29日向參院軍事委員會表示，如改變戰略模糊方針，明確宣示護台灣，可能導致中國積極破壞美方全球利益。(美聯社)

情報總監：台獨強化 讓挑戰日益嚴重

2021-04-29 22:36
「經濟學人」以台灣雷達圖為封面，指台海若爆發戰爭將成災難，美、中須極力避免。（取材自經濟學人）

台海煙硝恐釀災 經濟學人：台灣是全球最危險

2021-04-29 20:16
中華航空稍早公布最新航班異動。圖／華航提供

不只北美 影響航線再擴大…華航宣布24來回航班取消

2021-04-30 08:34
中華航空宣布最新航班異動。(圖:華航提供)

華航取消北美12航班 機師染疫風暴衝擊營運

2021-04-29 20:55

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比爾蓋茲夫婦宣布離婚 結縭27年建1270億財富

比爾蓋茲夫婦宣布離婚 結縭27年建1270億財富

美媒：遼寧號顏面掃地 導致前中共海軍高官被查

美媒：遼寧號顏面掃地 導致前中共海軍高官被查
群體免疫目標 美國恐難如願

群體免疫目標 美國恐難如願
蓋茲夫婦早已分居？梅琳達稱「出現無法挽回的破裂」

蓋茲夫婦早已分居？梅琳達稱「出現無法挽回的破裂」
噁…房間「炭燒怪聲」不斷 租客開燈見「牠」嚇壞

噁…房間「炭燒怪聲」不斷 租客開燈見「牠」嚇壞