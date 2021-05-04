時機敏感…雙北警局長餐會 被擲千隻蟑螂

鉅星匯國際宴會廳3日晚遭黑衣人丟蟑螂，當時北市警察局長陳嘉昌正參加大安警分局義警餐敘。(記者蕭雅娟／翻攝)

台北市警察 局長陳嘉昌等多名官警昨晚在北市中山區的餐廳參加義警餐敘，兩名黑衣人赴大廳櫃台前丟擲兩袋蟑螂後逃逸，「上千隻」蟑螂滿地亂竄嚇壞客人；事逢北市警察多事之秋，時機敏感，警方不排除與餐廳業者債務糾紛有關，已調閱監視器調查，朝恐嚇罪嫌偵辦。

案發餐廳是中山區鉅星匯國際宴會廳，北市大安臥龍義警中隊昨晚舉行交接典禮餐敘，席開70餘桌，約700人參加，陳嘉昌、新北市警察局長黃宗仁及多名市議員在場。

昨晚近7點半，兩名年輕男子在二樓大廳櫃台前丟擲兩袋蟑螂後衝下一樓逃跑，蟑螂四處亂竄，櫃台一名女員工嚇得花容失色，現場人士見狀紛紛躲避，員工趕緊掃除蟑螂。陳嘉昌7點半以後到場，行經大廳見到蟑螂不以為意，直接進入宴會廳參加餐敘。

警方調監視器追查，初步詢問業者稱近期未與人發生糾紛；不過警方側面了解，餐廳老闆疑有債務問題，不排除被挾怨報復。

據悉，餐廳前身是40年老字號江浙菜餐廳錦華樓，常有黑白兩道聚餐，月租金 150萬台幣(約5.3萬美元)，疑不堪經濟壓力，轉手給民歌西餐廳老闆吳政男經營，去年1月開幕。

吳政男交友廣闊複雜，今年有竹聯幫虎堂、天道盟成員包下整層宴會廳，席開約百桌餐敘，直播主連千毅也參與聚會。

員警說，黑衣人丟擲的疑是寵物店販賣的小蟑螂，像是櫻桃紅蟑螂或杜比亞蟑螂，每隻約一個指節大，價格便宜，用來餵食紅龍魚，丟蟑螂手法是要「給人難看」。