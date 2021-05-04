時機敏感…雙北警局長餐會 被擲千隻蟑螂
台北市警察局長陳嘉昌等多名官警昨晚在北市中山區的餐廳參加義警餐敘，兩名黑衣人赴大廳櫃台前丟擲兩袋蟑螂後逃逸，「上千隻」蟑螂滿地亂竄嚇壞客人；事逢北市警察多事之秋，時機敏感，警方不排除與餐廳業者債務糾紛有關，已調閱監視器調查，朝恐嚇罪嫌偵辦。
案發餐廳是中山區鉅星匯國際宴會廳，北市大安臥龍義警中隊昨晚舉行交接典禮餐敘，席開70餘桌，約700人參加，陳嘉昌、新北市警察局長黃宗仁及多名市議員在場。
昨晚近7點半，兩名年輕男子在二樓大廳櫃台前丟擲兩袋蟑螂後衝下一樓逃跑，蟑螂四處亂竄，櫃台一名女員工嚇得花容失色，現場人士見狀紛紛躲避，員工趕緊掃除蟑螂。陳嘉昌7點半以後到場，行經大廳見到蟑螂不以為意，直接進入宴會廳參加餐敘。
警方調監視器追查，初步詢問業者稱近期未與人發生糾紛；不過警方側面了解，餐廳老闆疑有債務問題，不排除被挾怨報復。
據悉，餐廳前身是40年老字號江浙菜餐廳錦華樓，常有黑白兩道聚餐，月租金150萬台幣(約5.3萬美元)，疑不堪經濟壓力，轉手給民歌西餐廳老闆吳政男經營，去年1月開幕。
吳政男交友廣闊複雜，今年有竹聯幫虎堂、天道盟成員包下整層宴會廳，席開約百桌餐敘，直播主連千毅也參與聚會。
員警說，黑衣人丟擲的疑是寵物店販賣的小蟑螂，像是櫻桃紅蟑螂或杜比亞蟑螂，每隻約一個指節大，價格便宜，用來餵食紅龍魚，丟蟑螂手法是要「給人難看」。
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