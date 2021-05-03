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松山之亂 北市警局還原關鍵96秒影片

記者廖炳棋／台北3日電
松山分局公布影像，中崙所前所長許書桓（右）與顧姓巡佐（左）在監視器電腦前，做電腦格式化的動作。（圖／台北市警局提供影像）
松山分局公布影像，中崙所前所長許書桓（右）與顧姓巡佐（左）在監視器電腦前，做電腦格式化的動作。（圖／台北市警局提供影像）

台北市警松山分局黑衣人之亂延燒多日，包庇、說謊不斷，重傷警察公信力；台北市警察局昨天首度完整公布案發現場96秒現場影像，並公布前所長許書桓刪除影像畫面。市警局長陳嘉昌重申絕無人關說，並率松山分局長林志誠、許書桓、前副所長顏敏森、前教官楊忠蒞等相關當事人，鞠躬向社會致歉。

根據公布的影像，可看到徐權等10人，陸續從南京東路橫越馬路，一路尾隨前教官楊忠蒞進松山警分局中崙派出所，楊忠蒞慌張跑進派出所後，先指示值班台警員幫忙擋人，隨後往電梯方向逃跑上樓。

10名黑衣人陸續衝進所內，朝電梯方向衝要找楊忠蒞，值班台警員阻擋，徐權原已被同夥抱住安撫，但因氣不過，隨手抄起值班台旁的鐵椅砸落電腦；沒多久，要就寢的顏敏森聽到吵鬧聲跑出寢室，徐權此時剛砸落電腦，顏敏森繞過值班台與辦公室屏風，衝上前以手環抱徐男脖子，將他壓制在牆邊。

其他警員這時把在電梯口附近的黑衣人，陸續控制到值班台附近，部分黑衣人見事態擴大，趕緊安撫同夥，顏敏森接著將徐男帶到值班台旁交給對方，要他們趕快出去，徐權被同夥安撫帶離時，還忿忿不平出腳踹值班台桌子，一夥人最後被警方推出派出所。

外界質疑為何沒當場法辦黑衣人，市警局解釋是因前副所長顏敏森衝出來時，沒有看到何人砸落電腦，又無法調閱監視器畫面，因此才先驅離黑衣人。

此說法再度引發爭議，因為黑衣人闖入派出所叫囂、鬧事，全程有值班員警在，顏敏森也是聽到聲音才衝出來，並制止砸落電腦的四海幫分子徐權，何況徐權離去時還腳踹桌子，已是現行犯，質疑市警局仍沒有說實話，另有隱情。

北市警察局長陳嘉昌昨天幫忙解釋，顏敏森因沒有看到對方砸電腦，加上調閱所內監視器畫面的密碼及鑰匙，都在前所長許書桓手中，顏敏森無法看到畫面，才沒有當成現行犯法辦。

此外，外界質疑林志誠何時知道實情、是否下令滅證？陳嘉昌說，林是在21日臉書「靠北警察」披露後經通知才知道此案，因相信所長說法，連開兩場記者會都以為監視器停電沒錄影，電腦不慎被碰撞，直到影像還原才知真相。

許書桓昨天也出席記者會但全程未發言，由律師代念聲明，表示單純因思慮不周，考量畫面如果流出，對教官個人及警察形象有負面影響，而導致當日監視畫面檔案格式化，並無外傳所謂長官、民代、地方人士施壓、教唆情事。

對於許書桓及傅姓巡佐「格式化」是疏失還是故意，陳嘉昌含蓄表示，疏失的可能性較小。言下之意已說明影像是遭刻意刪除。

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