影片開誠布公 警方越描越黑 低估人民智商

台北市警察局長陳嘉昌（左）在記者會上，率領相關主管道歉。（記者季相儒／攝影）

松山之亂鬧了十多天，多名官警下台、法辦，市警局昨天2日公布關鍵影像畫面想釋疑，堅稱沒有關說；外界原本期待一場「開誠布公」的完整說明，但從分局長林志誠十天完全被蒙在鼓裡的不可思議，到派出所副所長顏敏森沒有第一時間法辦黑衣人的荒唐理由，這場說明不是越描越黑，就是紀律鬆散到已令人難以想像。

令人難以理解的是，派出所第一時間未強勢執法辦黑衣人，再者就是林志誠的一連串處置錯誤，讓黑白掛勾疑雲揮之不去。

十名黑衣人衝入派出所鬧事，現行犯毋庸置疑，市警局的解釋竟然是顏敏森未看到誰砸落電腦，所以無法究辦；先不要說現場有其他員警目擊，光派出所被胡搞成那副模樣，人證、物證俱在，堂堂台北市警察 局長竟說那不是現行犯？

再者，中崙派出所就在分局樓下，林志誠天天在樓上辦公，事發之後被隱瞞就算了，靠北警察爆料後，說他「輕信」所長杜撰，全然未謹慎求證、調查相關警察，還公開表演黑道和警察握手和解，直到監視器被還原才「恍然大悟」，這不是分局長昏庸無能到極點，就是又鬼扯理由，只想脫罪卸責。

松山之亂從教官言行失當，到第一時間未法辦現行犯、刪掉監視器，已鑄下難以挽回錯誤，接踵而來的分局連串謊言、荒唐處理，加深人民對警察的不信任，更誇張的是連警察局長都不知此等重大事件，監視器還原後應循體制向市府和警政署報告，同一口徑處理危機，引爆了所有警察都不敢相信的風暴 。

誠實才是上策，各界冀望2日的記者會帶來清楚真相，但民眾看到的卻是更多的不合理，心中更多的狐疑；當未逮現行犯的副所長被說成英勇，分局長被說成是完全不知情，這樣的記者會，不是黔驢技窮，就是低估人民智商。