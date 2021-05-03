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稱「投奔自由」陸客駕網購充氣艇 直航台中港登岸

記者游振昇／台中3日電
周姓大陸男子所駕橡皮艇，一桶油已耗盡；艇未充氣前可放在收納袋內，方便攜帶。（圖：民眾提供）
周姓大陸男子所駕橡皮艇，一桶油已耗盡；艇未充氣前可放在收納袋內，方便攜帶。（圖：民眾提供）

一名大陸籍男子上月30日晚在台中港西碼頭被發現，他聲稱從福建駕橡皮艇來台灣投奔自由，以橡皮艇後方加掛舷外機動力、裝滿四個油桶方式，一天內橫渡台灣海峽、暢行無阻。海巡和台中港警人員到場都認為不可思議，先帶回檢疫隔離，調查有無隱情和其他目的。

台中港警總隊說，男子自稱是33歲周姓男子，但身無證件，只有100元人民幣（約15美元），目前都是他片面說詞，真實度待釐清，已報請檢察官指揮偵辦。

周自稱從福建開橡皮艇到台中港，他在堤防上被發現。（圖：民眾提供）
周自稱從福建開橡皮艇到台中港，他在堤防上被發現。（圖：民眾提供）

警方表示，男子自稱在大陸無業，從淘寶網買一台陸製橡皮艇，外掛舷外機，以汽油為動力來源，共花費1萬6000元人民幣。

他自稱四川人，想到台灣追求更好生活環境，上月30日早上約10時30分，從福建省石獅市駕駛這艘橡皮艇，當晚約9時30分抵達台中港新堤附近；上岸後爬到堤防，不知身在何處，向在附近的工人求助，才知已到台灣。

海巡和警方到場，發現橡皮艇很新，艇上有三個35公升裝的油桶，其中一桶已耗盡，另有一桶20公升汽油；艇上還有一個大型收納袋，艇未充氣前可放在收納袋內，方便攜帶。

周男自稱在大陸沒有犯案，不是通緝犯，只是嚮往台灣的民主自由；警方確定他是大陸人士，但是對他可開橡皮艇一路無阻開到台灣，不可思議。

一位漁民說，夏天風浪小，橡皮艇體積小容易收納且不易被發現，雷達也不易掃瞄到，很可能偷渡成功；但資深海巡人員認為橫渡難度很高，有可能是由大陸搭漁船接駁，橡皮艇未充氣隨身攜帶，越過海峽中線後再充氣開橡皮艇來台。

發現偷渡客的林姓工人說，他在碼頭堤防工作，當晚正準備下班，聽到堤防上有人叫喚，查看發現對方，問為何晚上還在堤防上，對方說從大陸開橡皮艇想來台發展，他回休息區拿一個便當給對方，隨後通知老闆報案。

警方說，目前周男留置在海巡留置所檢疫隔離，14天後交移民署查證身分和說詞，檢察官已先視訊偵訊，暫依入出國及移民法調查。

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