已婚所長騷擾女警約出門、傳清涼照？分局：已告誡

台中市某分局已婚派出所長遭人爆料，涉騷擾女警，分局上周獲報後已展開調查。（本報資料照片）

台中市某分局派出所已婚所長遭人爆料，疑心儀所內年輕女警，有不斷電話騷擾、強約女警出門、傳送清涼相片等騷擾行為，女警被迫配合到廟宇參拜，女警年初住院時，所長幫忙喬病房，還告知「如果沒人照顧，我可以照顧」，讓女警備感困擾、壓力，傳聞在分局鬧得沸沸揚揚，分局獲報後，上周三約談2人，分局先口頭告誡所長，後續將調查後議處。

該分局表示，全案並未接獲具體的書面檢舉，只是分局在得知風聞的訊息後，主動在上周三通知雙方到分局詢問，也調閱雙方勤務資料，查明是否有不當、違紀行為。

分局指出，當時所長有承認，可能相處時有言語失當之處，造成女警困擾，已當場予以口頭告誡，不過有關傳送清涼相片、幫忙喬病房、電話騷擾等情事，全案調查時，並無接獲女警反映，因女警後來請假，全案是否有其他爆料人所指控不當、違紀行為，將後續調查，再行議處。

被控的派出所長表示，爆料內容讓人「丈二金剛摸不著頭緒」，將先跟分局說明後，再由分局對外說明較為妥適，但他否認不斷電話騷擾、傳送清涼相片、幫忙喬病房等指控，「都不知道從哪裡傳出來的」，他需要一一了解後，才能說明。

爆料人表示，去年該派出所長到任後，疑心儀所內一名面容姣好的年輕未婚女警，在女警下班時，不斷電話聯絡，強約女警陪同到廟宇祭拜，女警迫於壓力同意，相處一年多來，所長也曾傳送清涼相片給女警，得知女警愛貓，還在派出所內養了5隻貓。

他透露，當時所長傳送的清涼相片是一張新娘婚紗照，裸露出胸部，圖片下有文字敘述「快掉下來了」，讓收到圖片的女警不知作何反應。

他說，女警今年初住院時，所長還幫忙喬病房，甚至跟女警說「如果沒人照顧，我可以照顧」，因傳聞在所內鬧得沸沸揚揚，因分局原本要將女警調地，以避免再生後續紛擾，但女警反彈，不過上周約談二人後，還未見分局有後續處理。