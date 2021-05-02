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強制治療9年出院 猥褻犯又伸狼爪

記者白錫鏗／台中2日電
盧姓男子（左）猥褻少女遭強制治療9年，未料獲自由身後又再犯，侵入住宅猥褻婦人。(本報資料照片)
盧姓男子（左）猥褻少女遭強制治療9年，未料獲自由身後又再犯，侵入住宅猥褻婦人。(本報資料照片)

屏東一名盧姓男子14年前侵入住宅猥褻少女，被依乘機猥褻罪判刑入監，因評估有再犯之虞，在台中監獄附設培德醫院強制治療逾9年，去年才獲自由身，未料出院後，又在屏東侵入住宅猥褻婦人，前天遭檢方聲押獲准；台中高分檢昨聯繫屏檢後決定，因盧男前案尚未完成，由屏檢向法院聲請繼續強制治療。

據調查，盧姓男子（43歲）2001年間，在北部犯下妨害性自主案件，判刑5年定讞，服刑至2004年獲假釋。未料，盧男又於2007年，侵入中部地區13歲少女住處，隔著衣服撫摸被害人胸部被判刑1年，因另犯侵入住宅、詐欺、妨害自由等罪，合併執行3年5月徒刑確定。

2008年盧男入獄服刑，2011年8月執行完畢，但是他被評估小組評估認有再犯危險之虞，年年被繼續強制治療，他雖然多次提出異議，皆被合議庭駁回。

去年5月，評估小組13名委員，有12名同意停止強制治療，多數委員認為盧男再犯危險性降低，台中高分院認為對盧男施以強制治療9年已「黔驢技窮」，認為應由台中高分檢重新審酌相關證據資料，決定是否另為聲請。

檢察官去年9月聲請停止強制治療，由台中高分院合議庭裁定，合議庭依據獄方評估決議結果，認為盧男再犯危險已顯著降低，裁定准予停止強制治療。

未料盧男出院七個多月，又兩度犯下入侵民宅案，第一次侵入民宅，見洗澡的是男人，沒有進一步行為，第二次見屋主雖是女性，但年齡頗大，只摸了一下女屋主的背部，但仍被檢方依乘機猥褻罪聲押。

監獄 詐欺

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