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蔬果界台積電倒閉 恐掀骨牌效應傷農民

記者彭宣雅／台北1日電
嘉義縣青松樂活科技農業公司傳出跳票。(記者魯永明／攝影)
嘉義縣青松樂活科技農業公司傳出跳票。(記者魯永明／攝影)

號稱要當「蔬果界台積電」的嘉義縣青松樂活科技農業公司，日前驚傳跳票欠薪，負責人全家疑似已潛逃出境，引發農業圈熱議，認為青松是中部指標性的大型蔬果包裝場，也是政府近年大力輔導挹注的公司，若連這麼知名的公司都會倒閉，未來三個月恐將引發「骨牌效應」，影響到基層農民。

雲林青農會長陳鳳義表示，受疫情影響，餐廳外食人口嚴重降低，導致消費端購買力跟著下滑，連帶影響農產品價格，不僅農民受苦，通路商也受苦，今年至少已倒了三、四家類似的公司，未來狀況只會愈來愈多。

●●地方農業人士表示，青松連帶本身資產、廠房、設備、積欠的帳款、聯貸銀行債務加起來，推估上看10億元(台幣，下同，約3500萬美元)，且青松算是上游廠商，青松一倒，上游積欠中游，中游再積欠下游，只要一關卡住，帳目也會一個拖過一個。

菜農林佳新表示，青松是大型、老牌的蔬果包裝場，西螺果菜市場有很多中盤商都與之合作，影響範圍甚廣，光是單一戶，被倒的帳款損失就超過兩、三千萬元。本月初，已有一家做高麗菜、青花菜的業者倒了2億元，再加上這幾天青松也倒，骨牌效應將顯現。

林佳新更預言，恐怕還有兩、三家未爆彈，主要是業界不看好這幾家公司，因資金缺口大，菜款拖延，過去帳款都是半個月、一個月算，但現在開票開六個月的，菜價若持續「平穩」下去，不出三個月，周轉不出來，下游農民會更慘。

陳鳳義表示，今年農民被倒帳的、收不到帳款的情況頻傳，有聽到地方菜農，最高就被青松倒3、400萬元。換句話說，少了青松這個通路，上下游都會受到影響，尤其是下游原來供應商、生產的農民，沒有了這個大型通路，菜要賣去哪裡，目前市況已經低迷很久了，這些菜若再倒回市場，菜農未來堪慮。況且農民出貨是固定的，通路商打契約也是固定的，若消費力持續薄弱，最後受重傷仍是末端農民。

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